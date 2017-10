To omkommet, én savnet etter båtvelt i Seljordsvannet

Seks personer var ute i den åpne båten som kantret ved Lilløy i Seljordsvannet i Telemark i 14-tiden torsdag. Tre av dem klarte å ta seg til land på egen hånd, mens de tre andre ble meldt savnet. Politiet fikk melding om ulykken klokken 14.18 via AMK.

– Vi får opplyst at det trolig er én lærer og fem elever, sa vakthavende redningsleder Jan Lillebø ved Hovedredningssentralen Sør-Norge rett etter hendelsen.

Den første av de tre savnede ble funnet ved 15-tiden, og han ble deretter fløyet til Rikshospitalet i Oslo. Klokken 16.45 ble ytterligere en mann funnet. Også han ble sendt til Rikshospitalet. I 19-tiden opplyste Oslo universitetssykehus at den ene av mennene, en 20-åring, hadde omkommet. En times tid senere opplyste politiet i Telemark at også den andre mannen, en 19 år gammel mann, hadde omkommet.

– Elever fra voksenopplæringen

Aftenposten meldte torsdag kveld at de involverte i ulykken var fem elever fra Nome og Bø voksenopplæring som var på tur med en lærer. Elevene skal være bosatt i Bø kommune – nabokommunen til Seljord hvor ulykken fant sted.

– Hele kommunens apparat er mobilisert. Vi håndterer dette slik det skal håndteres, sier ordfører Olav Kasland i Bø kommune i Telemark NTB.

Nome og Bø voksenopplæring har 180 elever som får norskopplæring fra nybegynnernivå, introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og grunnskole for voksne. Skolen har i disse dager stengt for høstferie.

NRK opplyste torsdag kveld at politiet jobber med å komme i kontakt med de pårørende. Rektor Marianne Dahlsen ved Nome og Bø voksenopplæring tar nyhetene tungt.

– Ulykken er en tragisk hendelse. Det var en tur i privat regi i Nome og Bø voksenopplæring sin høstferie. Det ser ut til at en av våre lærere og en eller flere av våre elever er involvert. Skolens elever vil bli ivaretatt fredag og i tiden fremover. Våre tanker går til de involverte og deres pårørende, sier hun.

Setter inn flere ressurser

Ifølge redningsleder Lillebø hadde ingen av de seks i båten redningsvest på seg.

Tre helikoptre og alt av redningsressurser ble satt inn i letearbeidet. Alle tilgjengelige ressurser i Telemark Røde Kors Hjelpekorps, om lag 60 personer, blant dem flere redningsdykkere, bisto i redningsarbeidet.

Letingen etter personen som fremdeles er savnet, pågikk fortsatt torsdag kveld.