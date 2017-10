Rødt farenivå på Mannen – beboere evakueres

– Nedbøren de siste dagene har gitt økt bevegelse i den mest aktive delen av fjellpartiet. Bevegelsene var onsdag kveld klokka 22 over 42 mm/døgn, noe som tilsier rødt farenivå, sier Lars Harald Blikra, seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ).

Farenivået ble hevet til oransje mandag på grunn av prognoser om mye nedbør, som var ventet å komme tirsdag.

– Etter at beboerne som kan bli berørt av et eventuelt skred er evakuert, vil vi tilføre vann til Veslemannen i håp om å få bedre effekt av nedbøren. Målet er å kunne utløse hele eller deler av Veslemannen, slik at belastningen på beboerne blir mindre i framtiden, sier Blikra.

Det er usikker til om vannet vil kunne bidra til å løse ut et skred fra Veslemannen. NVE anser likevel forsøket som verdifullt fordi man får mer kunnskap om fjellpartiet og responsen på vanntilførsel.