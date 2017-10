Countryfestival i Las Vegas rammet av masseskyting

Én mistenkt gjerningsperson er ifølge politiet død, og politiet sier på Twitter at de ikke tror det er flere gjerningspersoner involvert.

Skytingen startet ved Mandalay Bay Casino, som både er et kasino og et hotell, søndag kveld lokal tid. Countryfestivalen Route 91 Harvest pågår ved kasinoet, og countryartisten Jason Aldean holdt en konsert for 40.000 mennesker da skytingen startet. Ifølge øyevitner kom skytingen fra de øvre etasjene ved hotellet.

En av konsertgjengerne, Kodiak Yazzi, sier han først hørte noe som kunne minne om fyrverkeri. Musikerne sluttet å spille en liten stund, før de startet opp igjen. Da lyden kom tilbake forsto folk at det dreide seg om skudd, og musikerne dukket og flyktet fra scenen, forteller Yazzi.

Tolv kritisk skadd

En talsperson for sykehuset University Medical Center har opplyst at minst to er drept og 24 er såret. Tolv av de sårede har kritiske skader, melder AP.

Private videosnutter som er lagt ut på sosiale medier, viser at det blir avfyrt mengder med skudd, noe som får bandet til å slutte å spille.

– Å Gud, roper flere personer.

– Hva er det, skudd?

Skytingen begynte sent søndag lokal tid, det vil si tidlig mandag morgen norsk tid.

Fly omdirigert

Ifølge øyenvitner er det snakk om minst en gjerningsperson utstyrt med automatvåpen.

Som følge av skytingen er fly omdirigert fra Las Vegas.

Et stort antall politifolk ankom området ved hovedgata The Strip like etter at skytingen startet. Der sperret de av flere gater, og i en Twitter-melding ble folk bedt om å holde seg unna. Politiet bekreftet samtidig at det pågikk en «skuddløsningssituasjon».

Politiet ba også mennesker i Las Vegas om ikke strømme videoer direkte på nettet fordi det kunne avsløre politiets taktiske operasjoner i området.

Ifølge enkelte meldinger skal det også ha blitt skutt ut gjennom et vindu. Det er også blitt meldt at politiet har lokalisert to væpnede menn som skal ha skutt mot en vakt, og at politifolkene befinner seg i hotellets 32. etasje.

En politimann er blant dem som er skutt, skriver avisen Las Vegas Sun.