Tre omkom og 72 skadd i togulykken i USA

Ulykkestoget fra det statlige selskapet Amtrak var på jomfrutur langs et helt nytt spor som skulle korte ned reiseveien mellom Seattle og Portland i delstaten Washington. Det sporet av i 130 kilometer i timen på en bro, og deler av togsettet havnet på motorveien mandag morgen.

Amtraks president Richard Anderson sa til pressen at teknologien som kan senke hastigheten eller stoppe et tog i fart ikke var i bruk på strekningen.

Tjenestemannen som uttalte seg om hindringen var blitt informert om etterforskningen som pågår, melder AP.

Oversiktsbilder viser at minst seks av togvognene falt ned fra jernbanebroen mens flere andre togvogner sto på tvers av skinnegangen. Flere ble skadd da bilene de satt i, ble truffet av vogner som falt ned.

Trump skylder på infrastrukturen

President Donald Trump skrev i sin første Twitter-kommentar etter ulykken at hendelsen viser hvorfor hans infrastrukturplan må godkjennes raskt.

– Det er brukt sju milliarder dollar på Midtøsten mens våre veier, broer, tunneler og jernbaner (med mer) smuldrer opp, skriver han.

– Våre tanker og bønner er hos alle de involverte, skrev han i en oppfølgende melding, hvor han også takket nødetatene for innsatsen.

Mange skadde

Tallet på antall omkomne ble først oppgitt til å være seks. I alt 72 mennesker er lagt inn på sykehus. Ti av dem er alvorlig skadd.

En talsmann for Amtrak opplyste mandag kveld at det var 80 passasjerer og fem ansatte om bord i toget. En av dem var Chris Karnes, som har blitt intervjuet av en rekke medier om hendelsene.

– På et tidspunkt begynte toget å krenge litt og plutselig var vi i grøfta, sa Karnes til MNBC.

Daniel Konzelman og en kamerat kjørte bil parallelt med toget og så det spore av. De løp til for å hjelpe og fant mennesker som lå klemt under togvognene. Han forteller at han hjalp de som kunne røre seg ut mens han snakket med og forsøkte å berolige dem som så ut til være alvorlig skadd.

Milliardprosjekt

Ulykken skjedde nær byen Tacoma, sør for Seattle før klokka 8 lokal tid mandag.

Myndighetene har brukt over 180 millioner dollar, over 1,5 milliarder kroner, på den nye toglinjen. Prosjektet har blitt kritisert og ordføreren i byen Lakewood har advart om faren for en ulykke ved en av planovergangene.

Det er imidlertid ingen planoverganger eller sporveksler der ulykken skjedde, opplyser talsperson Janet Matkin fra delstatens transportmyndighet til Seattle Times.