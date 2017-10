USA-ledet koalisjon: Sivile får forlate Raqqa

Den ytterliggående islamistgruppas fremmedkrigere er ikke omfattet av evakueringsavtalen, understreker koalisjonen lørdag.

I uttalelsen nevnes ikke syriske IS-krigere, som ifølge flere lokale kilder enten har fått, eller er på vei til å få, fritt leide til IS-kontrollerte områder lenger øst i Syria.

Avtalen ble forhandlet fram av Raqqas sivile lokalråd og stammeledere i Raqqa.

Den USA-ledede koalisjonen sier den ikke har vært involvert i samtalene, men mener evakueringsavtalen vil kunne «berge liv». Nå kan den USA-støttede opprørsalliansen SDF konsentrere seg om å bekjempe IS i Raqqa med redusert risiko for at sivile tap, heter det.

Fram til fredag hadde over 1.100 sivile blitt drept i luft- og artilleriangrep fra den USA-ledede koalisjonen i Raqqa siden 6. juni, ifølge rapporter som den uavhengige britiske organisasjonen Airwars anser som pålitelige.

100 overgitt seg

Raqqa har siden 2014 vært hovedsete i IS' såkalte kalifat. Kurdiskdominerte Syrian Democratic Forces (SDF), som siden i fjor har fått solid støtte fra USA, innledet tidligere i år en offensiv for å erobre byen.

SDF skal ha tatt kontroll over rundt 90 prosent av byen. Den syriskkurdiske YPG-militsen, som inngår i SDF, hevder IS kommer til å tape byen lørdag eller søndag.

– Vi vil ikke tolerere noen ordning der Daesh-terrorister rømmer Raqqa uten å bli stilt for retten, bare for å dukke opp igjen et annet sted, heter det fra koalisjonen, som bruker gruppas arabiske akronym.

Ifølge koalisjonen har rundt 100 IS-krigere overgitt seg i Raqqa i løpet av det siste døgnet.

Syriske IS-krigere

SDF-kilder sier lørdag ettermiddag at busser og lastebiler venter utenfor byen for å kjøre de lokale opprørerne til provinsen Deir al-Zor, som IS fortsatt kontrollerer mye av øst i Syria.

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) forlot imidlertid den siste gruppa med syriske IS-krigere Raqqa allerede fredag kveld.

– Alle syriske IS-krigere har forlatt Raqqa i løpet av de siste fem dagene, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman.

Han anslår at rundt 150 fremmedkrigere er igjen i byen, og også de ønsker å dra samlet til områder under IS-kontroll i Deir al-Zor-provinsen.

– Offensiv i gang

YPG-talsmann Nouri Mahmoud sier til Reuters at kampene fortsatt pågår inne i Raqqa by.

SDF-talsmann Mustafa Bali sier lørdag formiddag at den «endelige» offensiven for å drive ekstremistgruppa ut av byen er i gang.

Han sier det kan ta timer eller dager før byen er frigjort.

– Vi forventer harde kamper de kommende dagene, og kommer ikke til anslå noe bestemt tidspunkt for når vi tror at IS kommer til å være fullstendig beseiret i Raqqa, sier Ryan Dillon, talsperson for de amerikanskstøttede styrkene.

I en uttalelse fra koalisjonen lørdag heter det at de kommer til å fortsatt støtte SDF fram til at IS er endelig beseiret.