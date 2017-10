Koalisjonen mot IS: Fremmedkrigere får ikke forlate Raqqa

I en epost til nyhetsbyrået AFP skriver koalisjonen at om lag 100 IS-krigere har overgitt seg i Raqqa i løpet av det siste døgnet. De ble deretter fjernet fra byen.

– Fremmedkrigere får ikke lov til å forlate Raqqa, heter det videre i eposten.

Raqqa har siden 2014 vært hovedstaden i IS' såkalte kalifat, men Syrian Democratic Forces (SDF), en kurdiskdominert opprørsgruppe i Syria, har siden juli vært på offensiven for å gjenerobre byen.

Rundt 90 prosent av byen skal være gjenerobret, og de syriskkurdiske YPG-styrkene hevder IS kommer til å tape byen lørdag eller søndag. Mange sivile har de siste dagene flyktet fra de siste områdene under IS-kontroll.

– Avviser avtale

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) meldte tidligere lørdag at alle syriske IS-krigere og familiene deres har forlatt den tidligere IS-bastionen, og at de skal være på vei mot ukjente bestemmelsessteder. Rundt 200 IS-krigere skal ha forlatt byen.

– Alle syriske IS-krigere har forlatt Raqqa i løpet av de siste fem dagene, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman. Han sier de anslår at rundt 150 fremmedkrigere er igjen i byen.

– Fremmedkrigerne ber om å få lov til samlet å forlate byen og sette kurs mot områder under IS-kontroll i Deir al-Zor-provinsen, sier Abdulrahman.

En talsmann for YPG-styrkene avviser at det pågår samtaler om en avtale som skal sørge for at IS-krigerne får forlate byen.

Abdulrahman sier til nyhetsbyrået DPA at den siste gruppa med syriske IS-krigere forlot byen sent fredag kveld.

– Offensiv i gang

YPG-talsmann Nouri Mahmoud sier til Reuters at kampene fortsatt pågår inne i Raqqa by.

YPG spiller en sentral rolle i den USA-støttede opprørsalliansen SDF, som nå leder an i kampen mot den ytterliggående islamistgruppa i Syria. SDF-talsmann Mustafa Bali sier lørdag formiddag at den «endelige» offensiven for å drive ekstremistgruppa ut av byen er i gang.

Han sier det kan ta timer eller dager før byen er frigjort. Bali sier kampene mot IS-krigere fortsatt pågår i flere bydeler.

– Vi forventer tøffe kamper de kommende dagene, og kommer ikke anslå noe bestemt tidspunkt for når vi tror at IS kommer til å være fullstendig beseiret i Raqqa, sier Ryan Dillon, talsperson for de amerikanskstøttede styrkene.

I en uttalelse fra koalisjonen lørdag heter det at de kommer til å fortsatt støtte SDF fram til at IS er endelig beseiret, melder nyhetsbyrået AP. De sier ikke noe om hvor lang tid det er forventet å ta før IS er beseiret i Raqqa.