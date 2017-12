Moore ankom valglokalet til hest

Den erkekonservative republikaneren Moore kniver med demokraten Doug Jones om Alabamas plass i Senatet, som ble ledig da president Donald Trump utnevnte Jeff Sessions til justisminister.

Dersom Moore taper for Jones, blir republikanernes flertall i Senatet redusert til 51–49.

Valglokalene i Alabama åpnet klokka 14 norsk tid, og få timer senere viste amerikanske TV-kanaler bilder av Roy Moore som kom ridende til hest til valglokalet.

Veiskille

I sin siste tale før tirsdagens suppleringsvalg hevdet Jones at USA står ved et veiskille og oppfordret velgerne til å sikre at «anstendigheten» seiret.

– Vi har sakket akterut i industrien. Vi har havnet bakpå i utdanningen. Vi ligger etter i helsevesenet. Det er på tide at vi velger veien som fører oss framover, sa Jones.

Moore brukte deler av sin siste tale til å avvise overgrepsanklagene som er framsatt. De er «motbydelige», sa Moore, som hadde følgende budskap til delstatens velgere:

– Hvis dere ikke har tiltro til meg, ikke stem på meg.

Sterke meninger

Demokratene og moderate republikanere ser på suppleringsvalget som en mulighet til å avvise en politiker som har blitt gjenstand for regelmessig kanonføde på amerikanske talkshows. Selv i Kina har Moore vakt interesse. Under Trumps nylige besøk i Beijing spurte president Xi Jinping via sin oversetter: «Hvem er Roy Moore?».

Moore er sterk motstander av abort og ekteskap mellom homofile, og sterkt kritisk til islam og har to ganger blitt avsatt fra stillingen som høyesterettsjustitiarius i Alabama.

Trump, som i likhet med Moore anklages for seksuell trakassering, mener 70-åringen kan bidra til å «gjenreise Amerikas storhet».

Overgrepsanklager

Et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene gir Moore et forsprang over Jones på 3 prosentpoeng.

Forspranget har skrumpet inn etter at Washington Post begynte å skrive artikler om kvinner som anklager Moore for seksuell trakassering og overgrep.

Flere av dem sier de ble trakassert mens de var tenåringer, l den yngste bare 14 år, mens Moore var i 30-årene.