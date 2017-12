New York-politiet: Fire såret i terrorhandling på perrong – mann pågrepet

Gjerningsmannen ble pågrepet kort tid etter. Han er identifisert som 27 år gamle Akayed Ullah. Han var inspirert av IS, men skal ikke ha hatt noen direkte kontakt med ekstremistgruppen, opplyste New York-politiet mandag.

Ullah hadde en hjemmelaget rørbombe festet til kroppen sin da den gikk av i en gjennomgang på undergrunnsstasjonen mellom 7th og 8th Avenue, under bussterminalen Port Authority nær Times Square.

Gjerningsmannen fikk brannskader på magen og hendene. De tre andre som er omtalt som såret, har klaget over hodepine og ringing i ørene, opplyser brannsjef Daniel Nigro.

Terrorangrep

– Dette var forsøk på et terrorangrep. Takk Gud for at gjerningsmannen ikke klarte å oppnå sitt mål, sier New Yorks ordfører Bill de Blasio.

Også politisjef James O'Neill kaller bomben en terrorhandling.

De Blasio omtaler angrepet i morgenrushet som «svært foruroligende» på grunn av viktigheten av undergrunnsbanen i New Yorks dagligliv.

Han sier gjerningsmannen trolig handlet alene.

– Det finnes ingen kjente hendelser eller aktiviteter utover dette. Men New York-politiet vil ha større tilstedeværelse i byen, sier de Blasio, som oppfordrer folk til å beholde roen.

President Donald Trump ble orientert om saken, opplyser Det hvite hus.

Morgenrush

– Dette kunne ha endt langt verre, sier en politikilde til CNN.

Rørbomben var hjemmelaget. Enten gikk noe galt med forsøket på å detonere den, eller så var det en feil med den, opplyser en kilde i New York-politiet.

Eksplosjonen skjedde ved 7.30-tiden mandag morgen. Francisco Ramirez var på vei ut av en buss da han hørte eksplosjonen, selv om han hadde på seg hodetelefoner. Han forteller om kaos og stort politioppbud ved alle stasjonens innganger, men kunne ikke se noen sårede.

– Folk begynte å strømme ut, ropende og løpende i panikk, sier Marlyn Yu Sherlock, som var i en butikk i terminalens første etasje.

– Lydanlegget spilte fortsatt julesanger. Det tok omtrent fire minutter før menn i svarte politiuniformer begynte å jage folk ut fra Port Authority, sier Sherlock.

Både den kombinerte buss- og undergrunnsstasjonen og området rundt ble evakuert, og undergrunnstog og busser ble innstilt.