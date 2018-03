Kommunikasjonssjefen i Frp var klubbmester i ulovlig pokerklubb

Ifølge overslag Aftenposten har gjort, spilte han for mer enn 50.000 kroner i den samme klubben bare i 2017.

Larssen, som i dag er spesialrådgiver for Frp på Stortinget, erkjenner at han har spilt for penger hos NPT og at han ble premiert.

– Ja, det stemmer at jeg ble klubbmester i 2014, og det er jeg stolt av, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Larssen, som er kjent som «Pastoren» i klubben, hevder at innsatsen var så lav som 650 kroner hver gang han deltok i kvalifisering frem til finalen i klubbmesterskapet.

– Jeg har tidligere spilt poker på klubber i Oslo, men har helt sluttet med det, skriver Larssen.

Han vil ikke la seg intervjue om saken.

Frp: – Behov for å legalisere klubbpoker

Frp-leder Siv Jensen vil heller ikke kommentere saken overfor Aftenposten lørdag.

Etter at Aftenposten omtalte de omfattende politirazziaene mot fem pokerklubber i Oslo torsdag, var det Larssen som på vegne av Frp tok kontakt med Aftenposten for å tilby en sak om hvordan partiet vil arbeide for å legalisere pengespill på poker i Norge.

– Gårsdagens politirazziaer viser at det er behov for å legalisere klubbpoker i Norge, uttalte Morten Wold, spillpolitisk talsmann i FrP og medlem av Stortingets familie- og kulturkomité.

Vil ikke la seg intervjue om saken

Aftenposten har stilt Larssen en rekke spørsmål om hans egne aktiviteter på Norwegian Poker Team, som torsdag kveld ble raidet av sivile spanere og hundepatruljen.

Den erfarne kommunikasjonsrådgiveren svarer ikke på konkrete epost-spørsmål om spillingen sin, om når han sluttet eller om koblingen mellom de ulovlige pokerklubbene og kriminelle miljøer.

Han skriver i en uttalelse at det er bra politiet rydder opp i «den useriøse og kriminelle delen av pokeren», men hevder miljøet han har deltatt i er seriøst.

Han beskriver poker som en sosial folkesport som han ønsker legalisert.

– Jeg har holdt meg til klubber som jeg tror ikke er involvert i beskyttelsespenger eller organisert kriminalitet, og har heller aldri drukket alkohol på noen av disse klubbene, skriver han.

Spilte på klubben minst 54 ganger i 2017

Aftenposten har fått tilgang til klubbens egne oversikter over hvem som har deltatt i pokerspill med penger, og hvor mye hver enkelt har satset.

En analyse av en database med disse opplysningene, knytter Larssen til deltagelse i en rekke turneringer og såkalt cashgames på samme klubb de siste årene.

Bare i løpet av 2017 har Larssen satset minst 52.050 kroner på pokerbordene til Norwegian Poker Team, viser oversikten.

Ved minst 54 anledninger deltok han i ulovlig pengespill i fjor på klubben.

Dette anslaget er basert på innmelding i pokerturneringer og automatiske dataoppdateringer som skjer underveis i spillet fra hvert pokerbord i lokalet, og etter anvisninger fra den såkalte floor manager som styrer spillet.

Den høyeste innsatsen fra Frp-mannen i en enkeltturnering i fjor var på 5000 kroner 23. september, kommer det frem.

– Jeg ser ingen grunn til å kommentere summer. Jeg betaler regningene mine hver måned, har mat på bordet og reiser på ferie hvert år. Hvordan jeg disponerer pengene mine utover det er strengt tatt en privatsak, skriver han i en e-post.

Fakta: Dette sier loven om pokerspill Ulovlig poker: I Norge er pokerspill med innskudd og gevinst forbudt, fordi det etter lotteriloven regnes som et spill med helt eller delvis tilfeldig utfall. Lovlig poker: I 2015 ble det lov å spille poker med venner i det private hjem. Kravet er at det er maks 10 deltagerne som alle er i nær omgangskrets. Spillet skal ikke være organisert eller har profesjonelt preg, og innskudd pr. spiller kan ikke overstige 1000 kroner. Siden 2015 har norske myndigheter gitt tillatelse til at det avholdes et årlig norgesmesterskap i poker. Dette er den eneste tillatte pokerturneringen på norsk jord. Slik lures myndighetene: Ulovlige pokerklubber drives under dekke av å drive med opplæring i poker eller arrangere poker-eventer for bedrifter og vennelag. Registrerer seg som forening, enkeltmannsforetak eller event-bedrift og kan oppgi inntekter og lønnsutgifter til Skatteetaten. Straffbart: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i Lotteriloven kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Grov overtredelse straffes med bøter eller fengsel inntil tre år. Les mer hos Lotteritilsynet

Frp var med på å åpne for poker i Norge

Det var i desember 2014 Larssen ble kåret til klubbmester.

Først året etter var Frp med på å presisere regelverket rundt poker, slik at det ble lovlig å spille i private hjem, med maks ti spillere som er i nær omgangskrets med hverandre.

I tillegg ble det da åpnet for et årlig poker-NM. Det første NM ble arrangert på Gardermoen i november 2015.

Frps sekretariatsleder Per Kristian Solbak sier nei til å la seg intervjue på telefon om saken. Han skriver i en epost at han har blitt informert av Larssen om pokerspillingen.

Han sier ikke noe om når han ble gjort kjent med dette.

– I den grad disse forholdene skulle tilsi personalmessige vurderinger vil disse bli fulgt opp internt, og selvfølgelig ikke i media, skriver Solbak.

– Aldri spilt om penger

Eierne har utad bedyret at det aldri blir spilt med penger i klubblokalene i Sinsenveien, og at NPT Event AS er et lovlydig registrert selskap som bare arrangerer lekepoker for norske bedrifter.

Aftenposten har gjentatte ganger de siste dagene forsøkt å få tak i den 62 år gamle mannen som er daglig leder og majoritetseier i NPT Event AS, og styreleder i foreningen Norwegian Poker Team.

En nær slektning av ham, som nylig var eventansvarlig i NPT Event, svarte slik fredag da Aftenposten spurte om pengespill i klubben:

– NPT Event er et aksjeselskap registrert i Brønnøysundregistrene som driver lovlydig virksomhet. Vi arrangerer eventer for bedrifter, og har aldri spilt om penger, sier han.

Det har i lengre tid også stått en egen minibankautomat fra Nokas i lokalene i Sinsenveien 53D. Allerede før tilslaget torsdag kveld hadde politiet sikret seg dokumentasjon av pengestrømmen fra pengeautomaten, opplyser politikilder.

Konfrontert med at det finnes bilder av flere spillere som poserer med penger etter seier i pokerturneringer, svarer den tidligere eventsjefen slik:

– Hvis det er slike bilder der, må det være snakk om falske penger.

Oslo politidistrikt kunne lørdag ettermiddag ikke si noe om Frp-mannens deltakelse i ulovlig pengespill hos Norwegian Poker Team vil kunne bli noe tema i den videre etterforskningen av torsdagens razziaer.

