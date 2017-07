Nye Audi A8 tar kjøreansvar

– A8 er en spydspiss for hele merkevaren vår. Teknologien og designet setter standarden for hele bransjen, uttaler Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Audi i Norge i en pressemelding.

Ambisjonen fra Audi er at A8 skal bli ledende blant serieproduserte modeller når det kommer til automatisert kjøring. Fra 2018 vil Audi gradvis sette i produksjon pilotfunksjoner som for eksempel Audi AI remote parking pilot og Audi AI remote garage pilot og traffic jam pilot.

Audi AI traffic jam pilot tar ansvar for kjøring i langsom trafikk opptil 60 km/t på motorveier og på veier hvor det er fysiske skiller mellom kjøreretningene.

Annen aktivitet

Systemet styrer start, akselerasjon, styring og bremser, noe som kan gjøre det mulig for fører å ikke lenger overvåke kjøringen til enhver tid. Man kan ta hånden av rattet permanent og, avhengig av nasjonale lover, fokusere på annen aktivitet. Så snart systemet når sine grenser, ber det sjåføren om å gjenoppta kontroll over kjøringen.

I tillegg til radarsensorene, et frontkamera og ultralydssensorene, er Audi den første bilprodusenten som også benytter en laserskanner.

Audi AI remote parking pilot og Audi AI remote garage pilot styrer autonomt A8 inn og ut av parkeringsplassen eller garasjen, under overvåkning av sjåføren, som ikke behøver å sitte i bilen.

3D-modeller av byer

Navigasjonssystemet er også oppgradert: Det er selvlærende, basert på tidligere kjøreruter. Dette gir føreren intelligente søkeforslag. Kartet inneholder også svært detaljerte 3d-modeller av store europeiske byer.

Det nyutviklede aktive understellet skal gi bilen ekstra komfort ved at et frontkamera oppdager tidlig hull og humper i veien, og justerer understellet for å motvirke støt.

Den nye A8 produseres i Neckarsulm og blir tilgjengelig til høsten med to turbomotorer, en 3,0 TDI og en 3,0 TFSI. Dieselmotoren yter 286 hk, og bensinmotoren 340 hk. Audi A8 L vil i tillegg bli tilgjengelig som ladbar hybrid på et senere tidspunkt.