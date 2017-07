3537 afghanske ungdommer kom til Norge i 2015. To år senere har 1108 av dem forsvunnet

I løpet av 2015 kom et rekordstort antall asylsøkere til Norge. En stor gruppe av dem var fra Afghanistan, og mange var unge gutter som reiste uten voksne.

UDI registrerte til sammen 3537 asylsøkere som enslige mindreårige afghanere det året. Nye tall fra UDIs statistikkavdeling viser hvordan det har gått med denne gruppen.

På fredag vil UDI presentere flere tall som omhandler denne gruppen. Men Fædrelandsvennen fikk innsyn i mange av tallene nå, siden de allerede var utlevert på forespørsel til en privatperson.

UDIs nye tall viser at så mange som 1108 er registrert med koden «ukjent adresse». Det vil si at de har forlatt mottak uten å oppgi hvor de skal.

Tallet må ikke tolkes som 1108 barn på avveie. Selv om gruppen kom til Norge og fikk status som enslige mindreårige asylsøkere i 2015, har mange av disse passert 18 år nå.

Hvor er de nå? 3537 enslige mindreårige asylsøkere kom til Norge fra Afghanistan i 2015. UDI-statistikken forteller hvor de er nå. Antall Andel 1.I mottak 998 28 % 2.Bosatt 1164 33 % 3.Privat adresse 34 1 % 5.Reist assistert 37 1 % 6.Reist med PU 196 6 % 7.Ukjent 1108 31 % Totalsum 3537 100 % Kilde: UDI

Tidligere tall UDI har offentliggjort, var at 182 ungdommer forsvant fra mottak for enslige mindreårige asylsøkere i 2016, og ytterligere 151 fra januar til mai i år.

Forskjellen kan forklares ved at de spesielle prosedyrene for å varsle blant annet barnevernet når ungdommene blir borte fra mottak, inntreffer bare når man legger til grunn at det er barn, i juridisk forstand, som er borte.

For mange innebærer dette at flukten fortsetter videre til nye land, når de innser at de ikke vil få opphold i Norge, slik som guttene Nasim Rezai og Asad Ahmadi, som Fædrelandsvennen nylig traff i Paris.

UDI-vedtakene 3537 mindreårige asylsøkere fra Afghanistan kom til Norge i 2015 Hva slags vedtak fikk de? Antall Andel 01. Konvensjonsflyktning 631 18 % 02. Annen flyktningstatus 549 16 % 03. Humanitære grunner 384 11 % 05. EMA Begrenset * 598 17 % 06. Avslag 1051 30 % 07. Dublin II-forordningen ** 113 3 % 09. Trukket 19 1 % 10. Henlagt 102 3 % 11. Trygt tredjeland 6 0 % 12. Ikke vedtak 84 2 % Totalsum 3537 100 % Kilde: UDI * "EMA begrenset" betyr at enslige mindreårige asylsøkere for begrenset opphold til de fyller 18 år. ** Dublin-forordningen henviser her til at asylsøkeren har søkt i et annet europeisk land før Norge, og kan utvises dit.

44% opphold

Tallene fra UDI viser også at kun 7 prosent av gruppen (233 personer) har returnert til Afghanistan eller andre kjente land i løpet av de to årene som har gått. En del av disse har blitt tvangsutsendt av Politiets utlendingsenhet (PU).

44% av ungdommene har fått ulike former for opphold i Norge, enten som konvensjonsflyktning, av humanitære grunner eller med annen flyktningstatus.

Ganske nøyaktig en tredel av gruppen er bosatt i norske kommuner.

Og 84 personer har i løpet av to år ennå ikke fått avgjort sakene sine.

Vanskelig mellomkategori

Snaut en tredel av disse ungdommene er registrert med avslag på asylsøknaden.

Men ytterligere 598 personer, 17 prosent av gruppen, har fått innvilget det som kalles «EMA begrenset».

Denne kategorien er en form for opphold, men oppleves av mange av ungdommene Fædrelandsvennen har snakket med som et avslag.

I praksis vil dette si opphold i Norge frem til man fyller 18 år, men ikke lengre. Mange av de ungdommene som har rømt fra mottak for enslige mindreårige tilhører nettopp denne kategorien.

Frp: Lukkede mottak

Stortingsrepresentant Morten Stordalen (FrP) mener det er urovekkende mange som er forsvunnet fra mottak.

– Vi vet ikke hvor de er, hvilken situasjon de befinner seg i, om det går bra med dem eller om de f.eks. blir utnyttet til kriminalitet av kyniske bakmenn. Vi har med andre ord ikke kontroll på disse menneskene, sier han.

Han mener løsningen er lukkede asylmottak.

– Med lukkede asylmottak, som Fremskrittspartiet har tatt til orde for en rekke ganger, ville vi ikke hatt problemer med at folk forlot asylmottakene. Dette vil økt sikkerheten til de mindreårige asylsøkerne betraktelig. For det er ikke god omsorg å la barn kunne bevege seg fritt rundt om kring når vi har sterke mistanker om at det finnes mange der ute som har som mål å rekruttere og utnytte unge og svært ressurssvake mennesker.

Ap: - En utfordring

Arbeiderpartiets flyktningpolitiske talsmann Stein Erik Lauvås sier man må legge til grunn at regjeringen mener retur til Afghanistan er et trygt alternativ for de fleste.

– Vi har stilt en rekke spørsmål til regjeringen om hvor vidt dagens politikk er innenfor det internasjonale regelverket vi er bundet av. Det har de forsikret oss om, sier han.

Lauvås er imidlertid bekymret for de mange unge som forsvinner.

– Når over 1100 har forlatt mottak uten å oppgi hvor de drar, er det klart at det representerer en utfordring. Det er viktig å vite hvor folk oppholder seg, men vi ønsker ikke å lukke folk helt inne.

Arbeiderpartiet linje har medført bråk med en «asylopposisjon» internt, med blant annet Tove Strand Bjørn Tore Godal i spissen.

Venstre: - Uholdbart

Venstres stortingskandidat i Agder-fylkene, Petter N. Toldnæs, er opprørt over at 84 av ungdommene fortsatt ikke har vedtak i sakene sine.

– Det er helt uholdbart at unge skal leve så lenge på vent uten å få avklart situasjonen sin. Disse kom som barn. Det er viktig å ikke la dem vente lenge.

Toldnæs understreker at mange av dem som kommer til Norge ikke har krav på beskyttelse, og skal sendes ut. Men Venstre var mot innstrammingen i asylforliket på Stortinget, og ordningen med midlertidig opphold til fylte 18 år.

– Vi er skuffet over at Arbeiderpartiet støttet regjeringen i denne saken, sier han.

– Et velfungerende mottak i Lillesand er nedlagt. Ungdommer har søkt til gatene i Paris, hvor de kan bli ofre for folk som vil utnytte dem. Dette har blitt en stor, felles europeisk utfordring, sier Toldnæs.

SV: - For strengt

Karin Andersen, innvandringspolitisk talsperson i SV, mener Norges praksis er altfor streng.

– Det er en skam at Norge nå er så streng at Frankrikes har avstått fra å returnere enslige mindreårige asylsøkere til Norge, selv om vi i følge Dublin-avtalen har ansvaret for dem, fordi Frankrike mener norsk praksis med retur er farlig, sier hun.

Dagens regjering har fjernet «rimelighetsvurderingen» i forhold til utvisning til internflukt i asylforliket. SV har forgjeves forsøkt å få reversert dette.

– Disse ungdommene er desperat alene, de er lette ofre for menneskehandel. En kan si at den strenge norske praksisen bidrar til at flere kommer i risikosonen både for psykisk sykdom, selvmord og for å bli utsatt for menneskehandel når de drar videre på desperat jakt etter litt trygghet, sier Andersen.