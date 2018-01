Norge gir 125 millioner til UNRWA

FN ba giverlandene om å bistå mer enn de allerede gjør som følge av at USA nylig besluttet å holde tilbake vel halvparten (65 millioner dollar) av sin kjernestøtte til UNRWA.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide hadde nylig en samtale med UNRWAs leder Pierre Krähenbühl, og finansiering av organisasjonen var også tema i statsrådens samtaler i Midtøsten og USA tidligere denne måneden.

– Jeg er svært bekymret for de humanitære konsekvensene av at UNRWA underfinansieres. Norge har i dag utbetalt vårt regulære kjernebidrag på 125 millioner kroner, og jeg oppfordrer andre givere til å utbetale sine bidrag til UNRWA så raskt som mulig, sier hun i en pressemelding tirsdag.

Hun sier samtidig at hun er glad for at USA har besluttet å utbetale 60 millioner dollar. Da president Donald Trump først nevnte at USA ville holde tilbake støtte til organisasjonen, var det uklart hvor stor andel av støtten det var snakk om.

– UNRWA gjør en meget viktig innsats overfor de palestinske flyktningene, men organisasjonen er også svært viktig for stabiliteten i regionen. Vi følger situasjonen nøye og er i tett kontakt med UNRWA og andre givere, sier Søreide.

Norge er en betydelig giver til UNRWA. Norge bidrar med 125 millioner kroner i kjernestøtte til organisasjonen i 2018, i tillegg til humanitære bidrag og prosjektstøtte. I 2017 utgjorde slike tilleggsbidrag i overkant av 100 millioner kroner.