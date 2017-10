Nordmann i skytedrama i Las Vegas

Skytingen i Las-Vegas startet ved Mandalay Bay Casino, som både er et kasino og et hotell, søndag kveld lokal tid. Edvardsen bor på et hotell et par hundre meter unna, skriver Dagen.

Edvardsen, som er daglig leder i misjonsstiftelsen Troens bevis, hadde tidligere på kvelden spist middag med sin mor og kone på Mandalay Bay og gått forbi konserten der skuddene senere ble avfyrt. De var tilbake på sitt eget hotell da skytingen startet.

Edvardsen fikk vite om skytingen gjennom VG, og ville gå ned for å sjekke hva som skjedde. Men da heisen åpnet seg skal folk ha grått og skreket «Han har kommet inn i vårt hotell».

Edvardsen sier til avisen at han er i trygghet på hotellrommet.

– Veldig stille her nå. Tror flesteparten av gjestene oppholder seg på rommene, sier han til Dagen klokken 09.50 norsk tid mandag morgen, 00.50 lokal tid i Las Vegas.

Edvardsen sier de underveis ikke har mottatt noe informasjon fra hotellet.