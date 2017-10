Sjåfør meide ned syklister på Manhattan -minst åtte drept

Gjerningsmannen, som holdt opp en våpenkopi da han gikk ut av bilen, er pågrepet etter å ha blitt skutt av politiet, opplyser New York-politiet på Twitter. Han er fraktet til sykehus for behandling.

– Kjøretøyet traff flere personer. Det er flere døde og mange mennesker er skadd. Kjøretøyet fortsatte og traff et annet kjøretøy, skriver politiet. De leter ikke etter andre mistenkte.

New Yorks ordfører Bill de Blasio konstaterte på en pressekonferanse kort tid etter hendelsen at det dreier seg om et terrorangrep. Han sier åtte personer er drept.

Hendelsen fant sted i det eksklusive TriBeCa-området, nær en skole, kun kvartaler unna World Trade Center.

– Han har en pistol

– Jeg så sjåføren. Det så ikke ut som han blødde, men han dro på foten. Han så frustrert, panisk og forvirret ut. Folk løp forbi meg og skrek «Han har en pistol. Han har en pistol». Jeg så ingen pistol, forteller et vitne til CNN.

Et annet vitne forteller til ABC News at alle begynte å løpe, og sier alt skjedde så fort.

– Sjåføren fortsatte i full fart. Takk gud for at halloween-feirende ikke var ute ennå, la vitne til.

Trump informert

Ordførerens kontor opplyste like etter hendelsen til ABC News at det ikke lenger var noen aktiv trussel.

President Donald Trump er blitt brifet om hendelsen der minst seks personer er drept på Manhattan, opplyser Det hvite hus.

Dette er første hendelsen av denne typen i New York siden en amerikansk veteran kjørte ned flere fotgjengere i Times Square den 18. mai. En 18 år gammel kvinne ble drept, og 22 personer ble skadd.