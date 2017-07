To pågrepet etter funn av granatlignende gjenstand i Drammen

Like etter klokken 21 onsdag ble de to, en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene, pågrepet og siktet, opplyser politiet.

– De to hadde tilhold i en leilighet i Drammens-distriktet før hendelsen. Begge er kjent for politiet fra før, opplyser politioverbetjent Bård Olav Fossan i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Politiet har ikke mistanke om at det var flere involvert i hendelsen. Det var etterforskning, tips fra publikum og overvåkingsbilder fra jernbanestasjonen som ledet politiet til de to, som vil bli avhørt torsdag.

En politipatrulje oppdaget gjenstanden da de var på et annet oppdrag ved Drammen stasjon. Det er foreløpig uklart hva gjenstanden inneholder eller hva den er.

– Jeg har ikke fått rapport ennå, men den kommer nok i morgen, sier Fossan til NTB.

Politiet fikk melding om funnet i 13.30-tiden onsdag. De rykket raskt ut til stasjonen med flere patruljer og evakuerte området, ifølge Drammens Tidende. Også ambulanse og brannvesen kom til stedet.

Ifølge avisen var gjenstanden plassert på en søppelbøtte på perrongen. All togtrafikk til og fra Drammen stasjon ble stanset onsdag ettermiddag, da politiet rykket ut til funnet med bombegruppe. Gjenstanden ble sikret, og politiet bekreftet at gjenstanden lignet en håndgranat – men at den ikke var ekte.

I tillegg til stasjonen ble også et større område på Strømsø torg evakuert, sammen med flere kafeer og spisesteder i området. Politiet på stedet var bevæpnet og har på seg skuddsikre vester og hjelmer.

Togtrafikken ble gjenopptatt ved 16.15-tiden.