Sumaya trosset trusler og hets. Stilte likevel i 8. mars-tog

BERGEN: Norsksomaliske Sumaya Jirde Ali (20) trakk seg som en av tre hovedappellanter på årets 8. mars-markering på Torgallmenningen. Hun oppga trusler og hets som årsak.

Torsdag stilte hun likevel for å markere Kvinnedagen.

«Takket være alle som har mobilisert og støttet meg opp de siste ukene, takket være det enorme engasjementet folk har vist mot rasisme og sexisme, har jeg i dag krefter og mot til å både gå og holde appell under 8. mars-toget i Bergen», skriver hun på Facebook.

I et intervju med Klassekampen sier hun at hun nekter å la seg kneble.

– Mine søstre kjempet ikke for kvinnelig stemmerett for at røster som min skulle knebles i 2018, sier hun til avisen.

Norsksomalieren har markert seg som en frittalende debattant, og ble i februar i år kåret til «årets stemme» av tidsskriftet Natt & Dag.

Etter at nettstedet Resett publiserte flere kritiske artikler om debattanten, har det kommet en rekke reaksjoner. Ali er blitt kalt «hettemåke», «akbar-kjerring» og «trygdepudding» i kommentarfelt, skriver NRK.

Det var uttalelser som «Fuck politiet» på Twitter, og at hun sa «Fuck Sylvi Listhaug» da hun ble kåret til «årets stemme» som utløste artikkelserien i Resett.

Sumaya Jirde Ali har senere beklaget ordbruken i intervju med Ole Torp på NRK og på sin egen Facebook-profil.