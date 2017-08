Kvinnetorso funnet i sjøen – for tidlig å si om det er Kim Wall

Den døde er ikke identifisert, og det er altfor tidlig å si om det er snakk om den savnede svenske journalisten Kim Wall, understreket etterforskningsleder Jens Møller under en pressekonferanse i København mandag kveld.

Han opplyste at den døde kvinnen ble funnet etter tips fra en syklist og at liket manglet hode, armer og bein.

– Vi har funnet en kvinnetorso, sa Møller.

– Liket har ligget i vannet en tid. Dette er ikke en som har falt i vannet i dag, sa han.

Ifølge Møller er det heller ikke mulig å si noe om alderen til den døde kvinnen som er funnet. Politiet vil nå forsøke å identifisere henne ved hjelp av DNA, noe som kan ta tid.

Et foreløpig resultat fra obduksjonen kan imidlertid være klart alt tirsdag, sa han.

Wall forsvant for halvannen uke siden under en tur i ubåten til danske Peter Madsen. Han er pågrepet og siktet for å ha drept henne. I avhør har han forklart at Wall døde i en ulykke og at han deretter dumpet liket i sjøen i Køge Bugt sør for København.