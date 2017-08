Brødre reddet ut i live etter jordskjelv på Ischia

Elleve år gamle Ciro var den siste av brødrene som ble trukket ut i live tirsdag formiddag etter å ha ligget begravd i bygningen i nesten 16 timer.

Mattias på sju år ble gravd ut et par timer tidligere, mens minstemann, Pasquale på sju måneder, ble berget natt til tirsdag.

To personer er bekreftet omkommet etter skjelvet, en eldre kvinne som ble truffet av en murblokk fra en kirke nord på øya, og en kvinne som er funnet død i det samme huset som brødrene befant seg i.

Men det var de tre brødrene og brannfolkenes innsats for å redde dem, som fanget italienerens oppmerksomhet.

Mamma varslet

Guttenes gravide mor var den eneste fra familien som greide å komme seg ut fra huset på egen hånd og som varslet om at både ektemannen og de tre barna var innesperret.

Ved 2.30-tiden natt til tirsdag ble faren gravd ut. Halvannen time senere var den sju måneder gamle gutten ute, skrikende, men i live.

Først tirsdag formiddag ble Mattias på sju gravd fram, og et par timer senere var det elleveåringens tur. De to guttene lå under en seng, og skal hele tiden ha vært ved bevissthet og hatt kontakt med redningsarbeiderne.

Redningen førte til jubel og applaus blant brannfolkene, som mener at det er et mirakel av brødrene overlevde.

Nær 40 skadd

En lokal lege har opplyst at 39 personer ble skadd i skjelvet som hadde en styrke på 4.0.

– Italia står samlet i sorg for ofrene og i solidaritet. Vi står side om side med dem som er engasjert i redningsarbeidet, skriver statsminister Paolo Gentiloni på Twitter.

Den vulkanske øya Ischia ligger rett utenfor Napoli, og jordskjelvet rammet idet øya er full av turister og mens mange satt til bords for å spise middag, noe som vanligvis skjer sent på kvelden i Italia.

Blant dem som pleier å feriere på Ischia, er Tysklands statsminister Angela Merkel.

Hoteller evakuert

Bilder viser delvis sammenraste bygninger, og lokale innbyggere forteller om tilløp til panikk, kutt i strømforsyningen og evakuering av flere hoteller og deler av et sykehus.

– Det var virkelig kraftig og veldig skremmende, forteller en talskvinne for lokale myndigheter, Donatella Migliaccio.

Det er meldt om i alt 14 mindre etterskjelv.

Mange forsøker nå å komme seg vekk fra øya. Ifølge lokale medier var havnen i Ischia allerede natt til tirsdag full av biler med folk som ønsket å komme seg tilbake til Napoli så fort som mulig.

Jordskjelvet inntraff få dager før årsdagen for jordskjelvet i Amatrice sentralt i Italia. Da mistet nesten 300 mennesker livet og skjelvet ble målt til en styrke på 6.