Dødsulykke på E18 ved Larvik – sjåfør siktet for forsettlig drap

En trebarnsfar i den møtende bilen er bekreftet omkommet, i sammenstøtet som skjedde på E18 mellom Larvik og Porsgrunn mandag morgen. Politiet ble varslet av AMK-sentralen klokken 04.35 første nyttårsdag.

– Det var en familie på fem personer som var i bilen. Mor, far og tre barn. Far er død, melder Vestfold-politiet på Twitter.

Familien er bosatt i Telemark.

Moren (36) og og en jente (5) er alvorlig skadet, mens to sønner på 11 måneder og syv år har lettere skader, opplyser Sykehuset Telemark ved 09.30-tiden.

– De pårørende er varslet, og kriseteamet i familiens hjemkommune følger opp, sier kommunikasjonssjef Lars Kittilsen ved sykehuset.

Etterforskes som forsettlig drap

Bilføreren som kjørte i feil retning på motorveien er mistenkt for promillekjøring.

Politiinspektør Magnar Pedersen opplyser at den 21 år gamle bilføreren er siktet for forsettlig drap, fordi det foreligger skjellig grunn til mistanke om at han med vitende og vilje har kjørt i motgående kjørefelt.

Siden det var flere mennesker i bilen, kan det også være snakk om forsøk på flere drap.

Politiet antar at 21-åringen har kjørt minst 1,4 kilometer i motgående kjørefelt før ulykken.

På E18 i dette området er det midtskille mellom kjørefeltene, og 1,4 kilometer før ulykkesstedet er det en åpning.

Skiensmannen var alene i bilen. Han ble kjørt i ambulanse til Sykehuset i Vestfold, avdeling Tønsberg.

Ved 10-tiden opplyser sykehuset at han er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil.

Pedersen sier at 21-åringen vil bli pågrepet når han blir utskrevet fra sykehus.

Fordi han er skadet, er han ikke formelt avhørt. Han har heller ikke fått oppnevnt advokat.

– Alt tyder på at familien var tilfeldige ofre, det er ingenting som tyder på at det var noen relasjon mellom 21-åringen og familien, sier Pedersen.

Kraftig sammenstøt

Den aktuelle strekningen av E18 ved fylkesgrensen mellom Vestfold og Telemark har en fartsgrensen på 110 KMT/t.

Etter kollisjonen sto bilvrakene ca. 100 meter fra hverandre.

E18 var stengt forbi ulykkesstedet i mange timer mens nødetatene og Veivesenet jobbet på stedet.