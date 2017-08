Fem tall som forklarer hvor unik orkanen Harvey er: – Ufattelig mye regn, sier statsmeteorolog.

Orkanen og uværssystemet Harvey har lammet deler av Texas og satt storbyen Houston under vann. Regnet øser fortsatt ned mange steder og værmelderne ser ingen betydelig bedring før torsdag. Mandag ble to demninger åpnet for å unngå oversvømmelser, men vannstanden kan da øke i Buffalo Bayou – den store elven som renner gjennom Houston. 30.000 kan trenge midlertidig bolig. President Donald Trump planlegger å besøke delstaten tirsdag.

1270

Enkelte steder i Texas vil, før uværet er over, ha fått 50 tommer regn på en uke, melder US Weather Service. Det tilsvarer 1270 millimeter, eller 1,2 meter. Dette er godt i overkant av normalen for Oslo på ett år – som er 763.

– Det tilsvarer nedbørsmengden på Voss i løpet av ett år, sier statsmeteorolog John Smits til Aftenposten.

Han nevner Baytown fem mil øst for Houston som et annet eksempel. Der falt det søndag 601 mm regn på 24 timer.

– Det er ufattelig mye, sier Smits.

Den våteste dagen i Bergen det siste året, 28. september i fjor, var nedbøren bare en tiendedelav dette.

I søkk og lavtliggende terreng blir vannstanden dessuten langt høyere enn nedbørsmengden tilsier.

– Har du et hus på et par etasjer, kan det bli helt borte. Derfor advarer man folk mot å krabbe opp på loftet hvor de kan bli fanget. De må opp på taket, sier Smits.

ADREES LATIF / Reuters / NTB scanpix

0-ish

– Det spesielle med Harvey er hvor sakte uværet beveger seg. Det rusler nærmest av gårde. Ok, det er kanskje ikke gangfart, men ikke så mye mer heller, sier John Smits.

Dette har bidratt sterkt til at noen steder er blitt hardt rammet av øsregn.

– Orkanen kom vandrende inn over land, stoppet opp, surret litt rundt og ser nå ut til å gå litt utaskjærs igjen før den trekker inn over land igjen litt lenger øst, sier Smits.

Randy Bresnik, NASA via AP / NTB scanpix

12

Harvey er den første større orkanen som treffer USAs fastland på 12 år. Da regner man med orkaner av styrke 3 og oppover som store. Harvey er også det kraftigste uværet som har rammet Texas siden 1961. Ved Brazos-elven sier lokale myndigheter at flomnivået blir det høyeste på 800 år.

David J. Phillip / AP / NTB scanpix

220.000

På det meste var 220.000 mennesker i Houston-området uten strøm som følge av uværet, ifølge strømselskapet AEP Texas. Natt til mandag var antallet redusert til 160.000.

Det er foreløpig svært usikkert hva dødstallene blir etter uværet. Guvernør Greg Abbott føyde søndag fire fylker til sin liste og dermed er 54 av 254 fylker i delstaten erklært katastrofeområde.

Nasjonalgarden, den føderale kriseetaten FEMA og en rekke lokale etater og organisasjoner er involvert i redningsarbeid med blant annet helikoptre og småbåter. Nødtelefonen i Houston får normalt 8000 oppringninger på et døgn. I løpet av 17 timer etter at Harvey traff, ringte 56.000.

ADREES LATIF / Reuters / NTB scanpix

4

Harvey var kortvarig en orkan av styrke fire på skalaen som går til fem. Det regnes som unikt at den ble mer intens – og oppgradert fra tre til fire – rett før den traff land i Rockport, Texas, om kvelden 25. august. Vindstyrken var da oppe i 215 km/t – 60 meter pr. sekund. Orkaner drives av høye temperaturer i havvannet, og den ble raskt nedgradert etter at den traff fastlandet.

– Den dabbet fort av, sier Smits. Mandag formiddag var vindstyrken mer som kuling å regne.