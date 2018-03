Sør-Korea: Nord-Korea åpner for å bli atomvåpenfritt

Pyongyang opplyser dessuten at landet ikke ser noen grunn til å være i besittelse av kjernefysiske våpen hvis landet får sikkerhetsgarantier, heter det i en uttalelse via presidentkontoret i Sør-Korea.

Nord-Korea er klar for å gjennomføre «fortrolige samtaler» med USA for å diskutere normalisering av forholdet mellom Pyongyang og Washington, og for å diskutere mulig atomnedrustning, opplyser Chung Eui-yong, som er Sør-Koreas president Moon Jae-ins nasjonale sikkerhetsrådgiver.

Nord-Korea har også lovet å innstille alle kjernefysiske og ballistiske tester hvis landet innleder samtaler med USA.

Nord-Korea slår fast at landet ikke lenger vil ha behov for atomvåpen hvis militærtrusler mot landet blir avsluttet og landet mottar sikkerhetsgarantier, opplyser Chung videre.

Toppmøte

Nord-Korea lover videre at landet verken skal bruke kjernefysiske eller konvensjonelle våpen mot Sør-Korea, heter det i uttalelsen fra Seoul.

– Sør- og Nord-Korea er enige om å gjennomføre et tredje toppmøte i Panmunjom i slutten av april, sier Chung.

Uttalelsene kom tirsdag etter to dagers møtevirksomhet i Pyongyang, der Chung sto i spissen for en sørkoreansk delegasjon som møtte det lukkede regimets leder Kim Jong-un.

Telefonlinje

I tiden før toppmøtet skal det åpnes en direkte telefonlinje mellom de to lederne

– Sør og nord er enige om å etablere en direktelinje mellom de to lederne for å dempe militærspenningen og for å kunne koordinere nært. De er også enige om å holde den første telefonsamtalen før det tredje toppmøtet finner sted, sier Chung.

Koreanerne diskuterte grunnlaget for et mulig toppmøte mellom Kim og Moon under et møte og en middag som Kim arrangerte for Sør-Koreas delegasjon under besøket, som ble avsluttet tirsdag.