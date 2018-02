– Per nå er det ikke noe som tyder på at noen er tatt av skredet, sier politiets operasjonsleder Lars Geitle til NRK.

– Det har gått et snøskred over turveien fra Brushytten og innover på vestsiden av Blåmannen. Vi sender ut mannskap for å sjekke raset, opplyser Vest politidistrikt omtrent klokka 20.50 fredag kveld.

Politiet opplyser at de ikke har konkrete opplysninger som tilsier at noen er tatt av snøskredet.

Ifølge 110-sentralen i Hordaland er skredet omtrent 300 meter bredt.