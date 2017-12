Venstre på vei inn i regjering

Det ble klart etter lørdagens landsstyremøte i Venstre.

Og Venstre-leder Trine Skei Grande gjorde det klart at Venstre vil selge seg dyrt i forhandlingene.

– Venstre skal ikke bevege seg, vi skal bevege Regjeringen. Venstres egenart endrer seg ikke selv om vi går inn i regjering, sa hun.

Grande varslet en frihetsreform med Venstre i regjering.

– Hvis vi skal gå i regjering handler det om det store sosiale prosjektet som er den frihetsreformen Norge trenger. Vi skal ha en grønnere regjering, en rausere regjeringen som ser mennesker og løfter dem som trenger det, og en gjenkjennbar sosialliberal regjering på de klassiske områdene.

Stor motstand også

Samtidig var hun ærlig på at det også er stor motstand i Venstre mot dette.

– Men gi oss en sjanse så skal vi gjøre vårt beste, sa Grande til stående og taktfast applaus fra hele landsstyret.

Både partiveteran Odd Einar Dørum og nestleder Terje Breivik uttrykte, under lørdagens lansstyremøte, skepsis mot å gå i regjering med Frp.

Flere sentrale Venstre-politikere har ment at innvandringsminister Sylvi Listhaugs retorikk rundt innvandring og integrering gjør det veldig vanskelig for Venstre å sitte i samme regjering som Frp.

– Har du fått forsikringer fra statsministeren om at Listhaugs retorikk vil endre seg?

– Jeg har ikke fått noen forsikringer sin gjør at hele landsstyret sier halleluja til dette saksfeltet, men Venstre har gitt klare forventninger til hva som må fikses.

Hun sier hun ikke har diskutert «plassering av folk» med statsministeren.

Solberg: Historisk steg for Venstre

– Dette er et historisk steg for venstre. Vi har brukt lang tid på sonderinger denne høsten, hvor vi har diskutert det vi har felles og hvilke utfordringer det kan bli fremover. Og i de intensive samtalene vi har hatt, er jeg glad for at konklusjonen til Venstre er at deter grunnlag for forhandlinger, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse lørdag kveld.

Solberg gjentok at hun mente det er et godt grunnlag på plass, men understreker at ingenting er avgjort «før alt er avgjort».

– Jeg vil understreke at dette er reelle forhandlinger. Vi kan ikke være 100 prosent sikker på at vi blir enige. Men jeg er glad for steget Venstre har gjort i dag, og at vi på nyåret skal forhandle om et reelt grunnlag.

Ville kaste Frp ut av regjering før valget

Partileder Trine Skei Grande sa rett etter høstens valg at det var svært lite sannsynlig at Venstre gikk i regjering sammen med Frp. Rett før Venstres landsmøte i mars sa hun at hun ville kaste Frp ut av regjering.

Nå har altså pipa en annen låt.

Etter å ha sondert, som egentlig betyr å ha pratet uformelt om et mulig regjeringssamarbeid, med Høyre og Fremskrittspartiet i hele høst, tar nå Venstre steget fra sonderinger til forhandlinger.

Beslutningen innebærer at Venstres ledelse – på bakgrunn av sonderingene – har konkludert med at partiet vil få nok politisk gjennomslag og tilstrekkelig med politiske seire til å regjere sammen med Høyre og Frp.

Det innebærer at Venstre mest sannsynlig lander på et ja til å gå inn i regjering sammen med Høyre og Frp.

Men selv om Venstre skulle lande på et ja til å gå inn i regjering, så betyr ikke det at Regjeringen automatisk utvides til en trepartiregjering bestående av Høyre, Frp og Venstre.

Også Høyres og Frps stortingsgrupper må være komfortabel med en slik utvidelse. Etter det Aftenposten erfarer er det flere stortingsrepresentanter i Frp som ikke er veldig begeistret for at Venstre skal inn i Regjeringen.

Stortingsgruppen avgjør

I Venstre er det slik at det vil være stortingsgruppen, bestående av åtte stortingsrepresentanter, som formelt avgjør om Venstre skal gå i regjeringsforhandlinger. Men det anses som svært lite sannsynlig at stortingsgruppen vil fatte noen annen beslutning som går på tvers av landsstyret.

Sonderingene mellom Venstre og regjeringspartiene har foregått på ledernivå gjennom hele høsten, med en intensiv fase etter at det ble oppnådd enighet om statsbudsjettet. Senest denne uken har det vært møter i statsministerboligen.

Forhandlingene vil ikke starte før utpå nyåret. En eventuell utvidelse av Regjeringen vil dermed ikke skje før tidligst i slutten av januar eller i februar.

Partileder Trine Skei Grande orienterte lørdag landsstyret om resultatet av høstens samtaler, eller sonderinger, med Høyre og Frp. Hun konkluderte med å anbefale overfor landsstyret at partiet går inn i forhandlinger med sikte på å tre inn i regjeringen.

Venstre gikk til valg på en blågrønn regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre. Samtidig var partiet klar på at de uansett støtter Erna Solberg (H) som statsminister.

Tre eller fire Venstre-statsråder

Både Venstres stortingsrepresentanter og medlemmer av sentralstyret har fartet landet rundt de siste ukene for å ha møter med fylkeslag og lokallag. Der har spørsmålet om fortsatt blåblå regjering eller en nydannet blågrønn regjering vært tema.

Statsminister Erna Solberg (H) bekreftet allerede i oktober at både politikk og posisjoner var tema. Spørsmålet er hvor mange statsråder Venstre vil få dersom partiet velger å gå inn i regjering.

Høyre og Frp skal etter det NTB erfarer ha tilbudt Venstre tre statsråder, med en klar forståelse av at Venstre kan komme til å kreve fire plasser rundt kongens bord.

Alternativet til regjeringsdeltagelse er en ny samarbeidsavtale eller en friere opposisjonsrolle, som den Venstre har inntatt etter valget.

Splittet Venstre

Mange i Venstre har vært skeptisk til regjeringsdeltagelse. Kommunalråd Erling Moe (V) i Trondheim har advart sterkt mot regjeringsdeltagelse

Nå har hensynet til hva Venstre kan få av politisk innflytelse ved «å ha en hånd på rattet» trumfet dette.