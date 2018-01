I dag fyller prinsesse Ingrid Alexandra 14 år

Bursdagen søndag 21. januar feires privat, får NTB opplyst av assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen ved Slottet.

Slik har det vært for de fleste fødselsdagene til både prinsesse Ingrid Alexandra og broren, prins Sverre Magnus. Kronprinsparet ønsker å gi sine barn en skjermet oppvekst, balansert med tilvenning til søkelys og oppmerksomhet gjennom offentlige oppdrag, særlig for prinsessen, som er nummer to i arverekken til den norske tronen etter pappa, kronprins Haakon.

Når prins William og hertuginne Kate kommer til Norge i begynnelsen av februar, skal de blant annet besøke Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark. Kongeparet og kronprinsparet skal være der, men det er prinsessen som sammen med dronning Sonja har ansvaret for omvisningen.

Med massiv interesse fra medier verdens over blir dette trolig den største oppmerksomheten også rundt 14 -åringen fra Norge så langt i livet hennes.

Før akkrediteringsfristen for presse og andre medier utløper onsdag, er det allerede kommet inn forespørsler fra hele Europa, og til og med fra Japan og Kina.