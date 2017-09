Solberg: Vi har fått støtte til fire nye år

- Når vi har fått støtte til fire nye år, så er det fordi vi har levert resultater. Vi har levert på det vi lovet, sa Solberg i en takketale på Høyres valgvake.

- Det ser ut som det blir et tydelig ikke-sosialistisk flertall i dette valget, sa hun videre til stor jubel fra salen.

Like etter midnatt viste prognosene et flertall til de borgerlige på 88 mandater, mot 81 til de rødgrønne. Stemmene fra Solbergs hjemby Bergen ventes fortsatt. Tellingen har her blitt forsinket på grunn av asfaltering av veier i byen til sykkel-VM.

- Stort ansvar

Det hindret ikke Erna Solberg og hennes tilhengere fra å feire det som går mot en valgseier for de blå-blå. Flere ganger under talen ble hun avbrutt av publikum som taktfast ropte "fire nye år".

- Norge står overfor store utfordringer. Vi har fått mandat fra velgerne til fire nye år. Det er et stort ansvar, og vi kommer til å være i en jevnere parlamentarisk situasjon de neste fire årene. Vi skal være uenige der vi er uenige, og stå sammen for å finne løsninger i de store sakene, sa Solberg.

Samarbeidssamtaler

Solberg benyttet anledningen til å takke Siv Jensen (Frp).

- Det har vært tøffe tak, men det er utrolig mye vi får til. Vi har skapt et fellesskap i politkkken. Tusen takk for innsatsen, Siv, sa Solberg.

Også Trine Skei Grande (V) og Knut Arild Hareide (Krf) ble inkludert, og Solberg avslørte at hun allerede har snakket med partilederne om et nytt samarbeid.

- Jeg er sikker på at vi skal finne gode løsninger de neste fire årene og for fire partier. Derfor har jeg også invitert partilederne fra Frp, Frf og Venstre til samtaler der vi skal avklare hvordan vi skal føre dette samarbeidet videre, sa hun.

Til slutt sendte hun også en hilsen i Jonas Gahr Støres vei, og takket ham for debattene og valgkampen.