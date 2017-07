Nobelkomiteens leder skuffet over regjeringen

– Jeg synes det er svært pinlig at USA, EU og flere enn 150 tidligere nobelprisvinnere krever at Liu løslates – og at det i Norge er taust, sier Reiss-Andersen til NRK.

Liu har vært fengslet siden 2009. I forrige uke ble det kjent at han lider av uhelbredelig leverkreft. Både EU og USA har oppfordret Kina til å tillate ham behandling der han selv måtte ønske, men den norske regjeringen har ikke stilt seg bak oppfordringen.

– Dette er en krevende sak som vi følger nært, våre tanker går til ham og hans familie. Det er viktig at han nå får medisinsk behandling, uttalte Utenriksdepartementet til NRK mandag.

Både SV, Ap, KrF og Venstre er kritiske til statsminister Erna Solbergs (H) taushet.