Basehopper alvorlig skadd i Flåm

Basehopperens tilstand skal være alvorlig, ifølge politiet.

Ambulanse, lokal lege, luftambulanse og redningshelikopter ble varslet da meldingen om ulykken kom i 21-tiden onsdag kveld. I 22-tiden hadde luftambulansen ankommet området, mens ambulansepersonell var på vei til basehopperen til fots. 40 minutter senere ble vedkommende hentet ut av et Sea King redningshelikopter.

– Vi fikk melding om at noen så en fallskjerm med en mann hengende under, og at han muligens fikk problemer og landet i en steinur, sa operasjonsleder Bengt Næss hos politiet i Sogn og Fjordane til NTB.

Meldingen om ulykken i Flåm kom en times tid etter at det ble bekreftet at en basehopper hadde omkommet i nabobygda Gudvangen i Aurland kommune.