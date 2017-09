Tjener 2,1 milliarder på salg av eierandel i Glamox

ARENDAL: – Det er en pen gevinst. Dette er et selskap som vi har eid lenge og utviklet over tid. Gevinsten er fruktene av et langsiktig eierskap, sier konsernsjef Jarle Roth i Arendals Fossekompani til Fædrelandsvennen.

Fredag kveld ble det sendt ut en børsmelding om at Arendals Fossekompani selger sin eierandel på 75 prosent for 2,7 milliarder kroner til et oppkjøpsfond i Triton-gruppen. Ifølge Dagens Næringsliv gir salget en gevinst på 2,1 milliarder.

Gevinst til eierne

– Vi besluttet tidligere i år å vurdere hva vi skulle gjøre med vår eierandel i Glamox. Triton meldte seg som en mulig kjøper og etter forhandlinger kom vi til en løsning vi mente var god for både fossekompaniet og Glamox, sier Roth.

Lysprodusenten Glamox ble grunnlagt i Molde i 1947. Selskapet har 1300 ansatte, 500 av disse holder til i Norge.

Rundt tre fjerdedeler av Arendals Fossekompani er eid av Erik Must og hans familie, Kjell Christian Ulrichsen og Morten Sigval Bergesen med familie. Ifølge DN får hver av disse en papirgevinst på over en halv milliard kroner.

Utbytte

Styreleder i Arendals Fossekompani, Øyvin Brøymer, sier til DN at selskapet vil dele ut et ekstraordinært utbytte, men at det ikke er avklart når og hvor mye som vil utbetales til aksjonærene.

– Salget er ikke gjennomført ennå, men dette vil bidra til å styrke kapitalbasen til Arendals Fossekompani. Vi eier mange andre bedrifter og vil se på muligheten til å utvikle disse. Det vil trolig bli utbetalt noe utbytte til eierne og noe vil gå til nedbetaling av gjeld, sier konsernsjef Jarle Roth til Fædrelandsvennen.