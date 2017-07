Tankbilsjåfør stjal over 100.000 liter diesel og parafin

ARENDAL: Kristiansand tingrett har dømt mannen til åtte måneder fengsel for to grove underslag og ett bedrageri.

I en periode på om lag fire år skal tankbilsjåføren ha stjålet totalt 103.000 liter diesel og parafin. Mannen erkjente delvis straffskyld da han møtte i retten i juni.

Mannen har i flere år jobbet som tankbilsjåfør for ulike selskaper som leverer petroleumsprodukter. Ifølge dommen begynte han å stjele diesel og parafin for å bedre familiens anstrengte økonomi.

I perioden januar 2012 til november 2013, da han var innleid sjåfør for UNO-X Energi AS, stjal han minst 40.000 liter diesel til innkjøpspris på rundt 260.000 kroner.

Fra desember 2013 til oktober 2015 jobbet han for et annet selskap. Han stjal i denne perioden 63.000 liter parafin og diesel til innkjøpspris på minst 500.000 kroner.

Håndskrevne kvitteringer

Tyveriene ble gjennomført ved at mannen leverte mindre diesel og parafin enn kunden hadde bestilt. En kunde kunne for eksempel bli fakturert for 1000 liter diesel, men fikk bare levert 900 liter. Et ukjent antall kunder har dermed betalt for varer de aldri fikk.

Som sjåfør var mannen i 40-årene pålagt å skrive ut kvittering fra telleverket, som var installert i bilen. For å skjule at kunden fikk mindre diesel enn avtalt, levert sjåføren i stedet en håndskrevet kvittering, med en forklaring om at telleverket i bilen ikke virket.

Mannen førte en egen oversikt over hvilke mengder han unnlot å levere til kundene. Han hadde sin egen tank i garasjen, men skal også ha hatt et mellomlager for flere næringskunder.

13 bøtelagt for heleri

Drivstoffet han skaffet seg brukte han på familiens egne biler, men han solgte også videre til venner og bekjente.

I dommen kommer det fram at mannen etter hvert opparbeidet seg en stor kundekrets. I ettertid har 13 av disse, som politiet har sporet opp, blitt bøtelagt.

– Disse er bøtelagt for uaktsomt heleri. Størrelsen på foreleggene var opp mot 15.000 kroner, i tillegg til inndragning av besparelsen, sier politiadvokat Geir Magne Søfteland.

Mannen erkjente delvis straffskyld i retten for underslagene, men ikke i det omfanget som tiltalen viste til.

I retten forklarte han blant annet at det var en del rot med telleverket i bilene, slik at det viste mer enn faktisk levert.

På bakgrunn av vitneforklaringer, samt dokumentasjon fra firmaene, festet retten ikke lit til mannens forklaring.

- Profesjonelt utført

Underslagene ble beskrevet som grove på grunn av de store beløpene, i tillegg til at mannen har misbrukt stillingen som sjåfør.

I skjerpende retning har retten vektlagt at underslaget var planlagt og kamuflert.

– Handlingen har et profesjonelt preg med bruk av mellomlagre hos uvitende kunder, anskaffelse av egen tank og han har opparbeidet seg en ikke ubetydelig krets av kunder, heter det i dommen.

I formildende retning ble det vektlagt at mannen delvis erkjente straffskyld.

I tillegg til fengselsstraffen, er han dømt til å betale 75.000 kroner i erstatning til et firma han jobbet for, for å ha skrevet opp timer der han ikke jobbet.

– Usikkert om dommen ankes

Mannen er også dømt til å betale staten 760.000 kroner, som er den anslåtte verdien på drivstoffet han underslo.

Tankbilsjåførens forsvarer, Pål Arne Eide, sier til Fædrelandsvennen at de ikke har bestemt seg for om dommen skal ankes.

– Det er ikke tatt noe standpunkt om dette foreløpig, sier Eide.

Han er tilfreds med at omfanget av underslaget ble nedjustert noe i retten.

– Beløpet i inndragning for utbyttet gjenspeiler problemet i saken, om hvor store mengder som ble underslått. Beløpet på 760.000 var noe lavere enn det som først ble satt, og det er han fornøyd med, legger Eide til.