Var med å sikre oppdrag til stiftelsen hun grunnla

Annette Skeie Jakobsen er utdannet sykepleier og gründer innen eldreomsorg og helse. Som student var hun med å starte Livsglede for Eldre i 2005. I fjor ble hun valgt inn i bystyret for Folkelista. Foto: Jacob J. Buchard

Flertallet i bystyret vil gi organisasjonen Livsglede for Eldre drøyt tre millioner kroner over fire år for å innføre en sertifisering av sykehjem. Forslaget kom fra bystyregruppa til Folkelista, hvor medstifter og styremedlem Annette Skeie Jakobsen sitter.

