Tidligere ordfører i Kristiansand, Bjørg Wallevik (t.v.) og Tone Olsen Nor understreker at Hopeful er avhengig av mer midler for å drifte stiftelsen videre. Dette bildet er fra da arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen gjestet lokalene i midten av september. Foto: Jacob J. Buchard