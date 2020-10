Luer til små sørlendinger

Kristiansand Husflidslag er i gang med en ny strikkedugnad som skal komme nyfødte ved sykehuset til gode.

Mette Skofteby (t.v.) og Laila Karin Carlsen med de 175 første luene. Foto: Torbjørn Witzøe

KRISTIANSAND: – I disse luene er det kjærlighet i hver maske. Luene skal varme hodene til nyfødte på sykehuset, sier Mette Skofteby som er leder av Kristiansand Husflidslag.

Medlemmer av husflidslaget og andre strikkeglade har tidligere strikket både luer og tepper til barn som blir født i ambulansene, og nå ønsket også fødeavdelingen seg luer.

Hodet til et nyfødt barn er stort i forhold til størrelsen på kroppen, og har derfor stort varmetap. Nedkjøring øker risikoen for infeksjon, og da kan et varmt hodeplagg være bra.

Laila Karin Carlsen sier at de foreløpig har vi fått inn 175 luer. Målet er 4–500 før jul.

Luene strikkes i superwashbehandlet garn, slik at de kan desinfiseres og vaskes på sykehuset før de deles ut til nyfødte.

– De som har lyst til å bli med på strikkedugnaden kan bare ta kontakt med oss i husflidslaget eller til for eksempel Husfliden for informasjon, sier Mette Skofteby.

