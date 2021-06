«I said yes», skriver Snøløs (25) ved et bilde av seg selv, lagt ut på hennes private Instagram-konto, skriver VG søndag.

Hun er nå forlovet med kjæresten Ole Emil Frikstad Urstad (27).

– Dette var høydepunktet i livet til nå, sier Snøløs til VG, og legger til:

– Jeg skal gifte meg med den mest jordnære personen jeg kjenner. Jeg gleder meg til livet sammen med ham.

Bryllup neste sommer

Den nyforlovede sørlandskvinnen forteller at paret nå jobber med å bygge hytte sammen.

– Ole Emil er tømrer og tegner. Og vi har begge startet i nye jobber. Så dette året er travelt.

Paret er begge aksjeeiere i klesmerket Chosen. De to har ligget lavt som par i offentligheten, men Snøløs postet et bilde av seg selv sammen med ham i begynnelsen av mai, skriver VG.

Snøløs har 225.000 følgere på Instagram. Hun har blitt et kjent fjes for norske TV-seere via «Farmen», «Skal vi danse», «4-stjerners middag», blant annet.

Nylig var hun å se i TV 2-miniserien «Blipp vs. Snøløs» sammen med Stian Blipp.