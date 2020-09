Ny avtale kan bety flere hundre millioner: – Sikrer arbeids­plasser i en krevende tid

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og Umoe Mandal-direktør Tom Harald Svennevig på ett av krigsskipene Mandalsbedriften skal oppgradere de neste årene. Foto: Espen Sand

Helge Ingstad-forliset gjør at Forsvaret nå har bestemt seg for å oppgradere seks krigsskip i Skjold-klassen. For Umoe Mandal betyr det trolig arbeid for flere hundre millioner kroner de neste fire årene.

