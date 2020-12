Rykker ut til trafikk­ulykke på E 39

Nødetatene er på vei.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

LINDESNES: Nødetatene rykker mandag ettermiddag ut til E 39 mellom Ime og Valand, øst for Mandal, hvor det skal ha vært en trafikkulykke i østgående felt.

Meldingene går, ifølge politiet, ut på at det er snakk om en påkjørsel bakfra.

«Trafikken går sakte forbi stedet», opplyser politiet på Twitter klokka 16.27.

Vegtrafikksentralen melder at det er redusert fremkommelighet like vest for Valand og ber bilister være oppmerksomme på kø i området.

Klokka 16.45 opplyser politiet at involverte personer er sjekket av helse. Det er ingen personskader.

«Bilberger rekvirert til to kjøretøy. Politiet dirigerer trafikken på stedet. Noe kø, ett felt stengt», skriver politiet på Twitter.

Saken oppdateres.

Tips eller tilbakemelding til journalisten? Arild Sandvik arild.sandvik@fvn.no