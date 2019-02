Kristiansander (19) møter i Høyesterett etter skiulykke

OSLO: Det melder NRK. Mannen var 17 år gammel da han kjørte inn i den ti år gamle jenta i skibakken på Gautefall i Drangedal i februar 2017.

Han er dømt for uaktsom kjøring både i tingretten og i lagmannsretten, men har anket til Høyesterett. Forsvarer Svein Kjetil Stallemo sier til NRK at han mener en høyesterettsavgjørelse er viktig for alle som ferdes i skibakker.

Han mener det er viktig at Høyesterett sier noe om hvilke krav som bør stilles til forsvarlig skikjøring i et anlegg, og vurderer om 19-åringens kjøring er innenfor et slikt krav.

Deltok på skiskole

Den danske jenta deltok på skiskole i alpinbakken da hun ble truffet av kristiansanderen.

Dommen i lagmannsretten var 18 dagers betinget fengsel og 75.000 kroner i erstatning til jenta.

NTB Scanpix

Ifølge NRK uttalte mannen i retten at han fortsatt kjører på samme måte som før, og ikke kommer på noe han kunne gjort annerledes.

– Kunne mistet livet

Jenta ble truffet i foten og lever med store skader i foten. Ifølge legeerklæringa kunne jenta ha mistet livet om hun ble truffet et annet sted.

NRK har snakket med familien til jenta, som er i Oslo for å følge saken i Høyesterett. De håper at mannen fortsatt blir kjent skyldig, og sier det hadde betydd mye om den nå 19 år gamle mannen hadde beklaget eller vist interesse for hvordan det går med jenta han kjørte på.

Mora har tidligere uttalt til NRK at hun ikke mener et slikt utfall av en skitur kan aksepteres.

– Jeg mener at man ikke kan akseptere verken å bli drept eller invalidisert for livet bare fordi man oppholder seg i ei blå løype på et lite familie-skisportsted.