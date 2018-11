Ønsker Ropstad som ny partileder

KRISTIANSAND: Den klare meldingen ble kringkastet av partilederen i podcasten «Udjus & Blågis» fredag.

– Jeg ser at han (Kjell Ingolf Ropstad, red.anm.) har alt som skal til for å bli partileder, så er det partiet som naturligvis skal føre den type valg og prosesser. Men jeg mener at nettopp det at han har vært så tydelig gjør at han er godt egnet, sier Knut Arild Hareide.

De i partiet som har tatt til orde for at kommende partileder bør være en mer samlende type enn Ropstad, får svar på tiltale fra partilederen:

– Jeg vært litt uenig når noen har sagt at den som skal være neste kaptein må være mest mulig samlende. Jeg tror faktisk det er noe positivt med at hun eller han har vært enig i veivalget vi har tatt.

Hareide spår at det vil komme motbakker for partiet etter prosessen som har vært, og mener det trengs en kaptein som evner å føre skuta gjennom stormen.

– Ufattelig kapasitet

– Det er jo lenge siden det har vært en partileder fra Sørlandet. Vi må vel tilbake til Bent Røiselands dager, han satt veldig lenge (Venstre-leder fra Holum i perioden 1952–64, red.anm.) Jon Lilletun kunne blitt partileder, han hadde muligheten i 2004 men valgte ikke å stille den gang. Jeg mener at i Kjell Ingolf Ropstad har vi en ufattelig kapasitet. Nå skal partiet få lov til å føre sine prosesser, men det ville ikke vært meg imot om det blir Kjell Ingolf Ropstad som tar på seg den jobben, sier KrF-lederen i podcasten.

Kristin Ellefsen

Men om Ropstad har vært tydelig i sin linje må han som partileder, om så skjer, gjøre alt for å samle troppene.

– Hans tydelighet er ikke i seg selv en utfordring, men enhver partileder må være samlende. Det måtte jeg vært om jeg hadde vunnet fram med mitt råd, både i politikk og valg av mannskap man tar med inn i regjering, sier Knut Arild Hareide.

Partilederen sitter fram til regjeringserklæringen er klar, og mener nettopp det er avgjørende for partiets forhandlingsstyrke. Hvis høyresiden ikke leverer kan partiet snakke med venstresiden.

33-åringen fra Evje kan regne med å få bistand fra sin nære venn når det trengs.

– Jeg kommer til å stå på for KrF til jeg går i grava, sier Hareide.