GRIMSTAD: – Grunnen til at han selger er at bruken er blitt for liten. Han har vært der, men ikke mye, sa eiendomsmegler Lars Jakob Aarak, i Privatmegleren til Dagens Næringsliv da hytta igjen ble lagt ut i markedet for 10,5 millioner kroner i september.

Nå er hytta i Kyrkjebygdheia i Nissedal solgt for ti millioner kroner til en familie som skal bruke den masse, skriver Dagens Næringsliv mandag.

800.000 kroner i fortjeneste på et knapt år, minus dokumentavgift på 250.000 og 126.500 i skatt. Ugland sitter da igjen med 423.500 kroner, som vel kan regnes som lommepenger for investoren fra Grimstad, som er god for 900 millioner kroner.

Baard Larsen

Tht Foto

Luksus på fjellet

Hytta er bygget med fire fløyer som omkranser et atrium. Den har åtte soverom, to bad, to stuer, to hemser, et stort kjøkken og spisestue. Det er boret energibrønn for vannbåren varme på stedet. Det sørger for å holde alle golv oppvarmet.

Eiendommen består av fem tomter. Hytta, som sto ferdig i 2016, er bygget på to av dem.

Tidenes veddemål

Einar Aas bygde hytta i Nissedal i 2016, før han inngikk tidenes veddemål, som ikke bare senket kraftbørsen og hans private økonomi, men som også gjorde et solid innhogg i kommuneøkonomien i Grimstad, da skatteinntektene uteble.

Veddemålet som Aas og børsen måtte innfri, gikk imidlertid inn til slutt. Hadde Aas hatt penger nok til å sitte med det, kunne han notert seg for en gevinst på 2,7 milliarder kroner.

For å dekke inn tapet, ble alle eiendommene til Aas solgt, bortsett fra boligen hans.