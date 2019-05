Eurovision: Keiino har falt til 6. plass

Det melder NRK.

The European Broadcasting Union (EBU) har korrigert stemmetallene etter Eurovision-finalen som ble holdt 18. mai i Tel Aviv i Israel.

Totalt fikk Norge 338 poeng i finalen før tallene ble korrigert, og slo med det Sverige med seks poeng. Nå er imidlertid plasseringene snudd. Etter tellingen har bidraget fra Keiino, med kristiansanderen Tom Hugo Hermansen, falt til sjetteplass. Dermed ble Norge likevel slått av Sverige.

Korrigeringen endrer samtidig ikke på at bandet fikk desidert flest stemmer fra publikum og dermed ble folkets favoritt.

Dagen etter finalen uttalte Hermansen til Fædrelandsvennen at han på forhånd fryktet juryen, og at han derfor aldri hadde noen tro på å vinne. Overfor Fædrelandsvennen tar han onsdag fallet på resultatlisten med fatning.

– Er dette kanskje straffen for å ha uttalt seg så kritisk til jurysystemet? Haha.. uansett, ingen kan ta fra oss at vi vant folket. Og siden det tydeligvis ikke er helt pålitelig det jurysystemet kan det jo være de plutselig finner noen poeng til oss et sted og rykker opp igjen, sier Hermansen.

– Er det på tide å avskaffe juryeordningen?

– Absolutt! Hva er galt med demokratiske valg? spør kristiansanderen.

Ifølge NRK er det de hviterussiske jurystemmene som har blitt korrigert. Det ble brukt feil resultat fra juryen i finalen, melder kanalen.