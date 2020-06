Rappet «fuck the police» på scenen i 2018: Nekter å betale forelegg på 12.000 kroner

– Det blir rettssak. Han kommer ikke til å vedta noe forelegg for å ha utøvet jobben sin.

Her er Kamelen hentet ned fra sceneshowet på Kick i 2018 og blir arrestert. Foto: Privat

KRISTIANSAND: Det sier rap-artistens advokat Jørgen Riple, som er forberedt på ta saken helt til Høyesterett.

– Dette blir en gøy og spennende rettssak. For retten må svare på hvilket rettsvern en kunstner har under utøvelse av jobben sin, sier advokaten.

Kamelens DJ ble forøvrig frikjent for vold mot politiet, men måtte betale et forelegg på 10.000 kroner for ordensforstyrrelse og for å ha blandet seg inn i politiets arbeid.

«Fuck politi»

Kamelen er siktet for å ha forulempet en offentlig tjenestemann ved å rope «Fuck the police» på Kick i Kristiansand for halvannet år siden. For å ha dyttet en politimann under pågripelsen. Og for å ha brukt kokain og cannabis. Boten er på 12.000 kroner eller 24 dagers fengsel. Hvis han ikke aksepterer forelegget, vil det bli lagt ned påstand om fengsel i 29 dager eller 14.500 kroner.

Advokat Jørgen Riple sier Kamelen ikke vil akseptere forelegget på 12.000 kroner for å ha sagt «Fuck the police» i sceneshowet sitt på Kick i 2018. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Pågrepet på scenen

Det var 8. desember 2018 artisten Kamelen, som heter Marcus Kabelo Møll Mosele, opptrådte på Kick. Under konserten stagedivet han, og ble båret opp og fram av publikum fra scenen og helt til baren i andre enden av lokalet.

Der skulle han som en del av showet hente seg en øl mens han rappet. Da han fikk øye på to uniformerte politibetjenter i salen, begynte han å rappe taktfast på «fuck politi, fuck politi», som er et gjennomgangstema i flere av tekstene hans.

Sivilisert samtale

Siktelsen mot ham beskriver at Kamelen så direkte mot de to politibetjentene, «og ropte gjentatte ganger «fuck the police» gjennom mikrofonen. Han forulempet dem således under utførelse av deres tjeneste», heter det i siktelsen.

Politiadvokat Ernst Ragnar Pfaff sa til Fædrelandsvennen etter pågripelsen i 2018 at politiet ikke hadde til hensikt å arrestere artisten:

– Artisten sa «fuck the police» på scenen og prøvde å oppfordre andre til si det samme. Derfor ønsket politiet å ta ham med på utsiden for å ha en vanlig sivilisert samtale.

Kamelen ble holdt varetektsfengslet i 13 timer.

Hva kan en artist si?

– Dette er en sak som sannsynlig kan ende i Høyesterett. Det er veldig spennende juss, sier Kamelens advokat Jørgen Riple.

– Dette er uavklart juss. For hva har en artist lov til å si og gjøre under en konsert. En må ha et spillerom. Spørsmålet er hva en kan gjøre og hva en kan si på scene når man er kunstner, i forhold til hva som sies i en annen setting, sier advokat Riple.

Hva om?

– Hva om vi snur på spørsmålet, sier Riple.

– Hvis demonstranter for «Black lives matter» ropte «fuck the police» – ville politiet i Kristiansand i en slik setting pågrepet person som sa det, og ment det var straffbart? spør han.

– Hvis ikke, så må min klient frifinnes. Når han står på en scene må han ha kunstnerisk frihet, sier advokaten.

Kokain og cannabis

– Han er siktet for bruk av kokain og cannabis, i tillegg til å ha dyttet en politimann?

– Jeg har ikke mottatt sakens dokumenter, så jeg vet ikke hva som er lagt til grunn her. Det andre punktet blir et spørsmål om bevisvurdering. Så får vi se hva tjenestemennene har forklart, og hva videoene vi har samlet inn viser. Og der har vi langt bedre oversikt enn politiet i Kristiansand. Men vi må gå gjennom dokumentene før vi kan si noe mer om dette, sier Riple.

