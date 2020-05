Disse koro­nareg­lene gjelder nå

Forvirret over de stadige endringene rundt koronareglene fra myndighetene? Her er oversikt over det som gjelder nå og hvilke oppmykninger som kommer.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Samfunnet er gradvis gjenåpnet etter å ha vært koronastengt i flere måneder, og regjeringen varsler ytterligere oppmykninger av smittevernreglene. Nye lettelser trer i kraft 1. juni. Foto: Jacob J. Buchard

NORGE: De aller siste endringene ble presentert på regjeringens pressekonferanse onsdag ettermiddag.

De største endringene skjer i barnehage- og skolesektoren, som gjelder fra tirsdag 2. juni.

– Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort, opplyser regjeringen.

Samtidig fjernes 1-metersregelen i skolen.

– I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er, og flere kan få et fulltidstilbud, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) onsdag.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) presenterte nye smittevernsregler for barnehager og skoler onsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kan ha undervisning sammen

Melby opplyste at det innføres et nytt system med grønt, gult og rødt lys for å kommunisere hvilke regler som gjelder for smittevernstiltakene.

Her er de viktigste endringene i barnehage- og skolesektoren:

Hele avdelinger i barnehagen og hele klasser på barne- og ungdomsskoletrinnet regnes som én kohort. Det betyr at hele avdelinger og klasser kan være sammen uansett størrelse på klasserommet.

På videregående skoler kan hele klasser ha undervisning sammen.

Kravet om én meter avstand fjernes i barne- og ungdomsskolen. På de videregående skolene oppfordres elever og ansatte til å holde én meters avstand utenfor klasserommet.

Det er helsemyndighetene som skal avgjøre hvilke trafikklys for smittevernstiltak som gjelder, ikke skolene selv.

Besøksforbud oppheves

Hittil har det vært svært strenge restriksjoner for besøkende ved sykehjem og sykehus. Helseminister Bent Høie opplyste onsdag ettermiddag at besøksforbudet nå er opphevet.

– Nå har vi fått epidemien under kontroll, og vi mener det er trygt og riktig at vi i større grad åpner opp for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Derfor har vi nå endret anbefalingene for sykehus og kommunene. Det er ikke lenger besøksstans, sa Høie.

Helseminister Bent Høie (H) sa onsdag at besøksforbudet ved sykehus og sykehjem blir opphevet. Foto: Stian Lysberg Solum

På føde- og barselavdelingene blir det også åpnet for at fedre kan være der for mor og den nyfødte babyen etter fødsel.

Helseministeren understreket at sykehusene og institusjonene bør vurdere behovet for besøk opp mot smitterisikoen.

Opphevingen av besøksforbudet gjaldt fra onsdag ettermiddag.

Generelle råd til befolkningen

Rådene til befolkningen generelt har blitt endret underveis i koronakrisen. Etter hvert som smittesituasjonen stabiliserte seg, åpnet myndighetene for at man kunne samles i større grupper privat, også utenom familie.

Det er heller ikke noe i veien for at besteforeldre kan være sammen med barnebarn og øvrig familie.

Disse rådene til befolkningen gjelder fortsatt:

Man bør holde minst én meter avstand til andre. Dette gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig.

Man må holde seg hjemme hvis man er syk.

Unngå kollektivtransport.

Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger: Maks 20 personer.

Arrangementer på offentlig sted hvor personer kan holde minst én meter avstand: Maks 50 personer

Karanteneplikt i 10 dager dersom man er i nærkontakt til en person med bekreftet smitte.

En rekke restauranter i Kristiansand sentrum har gjenåpnet etter å ha vært koronastengt. Fra 1. juni kan utesteder som ikke serverer mat også åpne. Foto: Kjetil Reite

Når det gjelder fritidsreiser, har myndighetene åpnet opp for reiser innad i Norge. Er man syk eller i karantene, skal man holde seg hjemme.

Regjeringen har også opplyst at det jobbes med en plan for å åpne opp for fritidsreiser i Norden. Dette avgjøres 15. juni.

Regler for idretten

Regjeringen har varslet ytterligere oppmykninger i koronareglene for idretten. Om disse trer i kraft 1. eller 15. juni er ennå usikkert.

Det er ventet nye retningslinjer for barneidretten i løpet av juni. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Her er de viktigste punktene fra smittvernveilederen som gjelder nå:

Trening både ute og inne med opp til 20 personer i hver gruppe.

Avstandsregelen på én meter opprettholdes for alle aldersgrupper. Det anbefales at det ikke er mer enn 10 barn i hver gruppe i de yngste årsklassene.

Man kan bruke felles utstyr under trening, men det blir påpekt at det er viktig å rengjøre utstyret og hender både før og etter trening.

Det kan også lages arrangement, kamper og konkurranser med opp til 50 personer så lenge avstandsreglene overholdes og det er en arrangør. Arrangementene bør gjennomføres lokalt.

Nye oppmykninger

Det var 7. mai at myndighetene la fram den omfattende planen for gjenåpning av samfunnet etter koronakrisen. Gjenåpningen har skjedd og skjer fortsatt gradvis, og regjeringen utelukker ikke innstramminger dersom smittesituasjonen eskalerer.

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr sier de har god kontroll på smittesituasjonen i Kristiansand. Foto: Jacob J. Buchard

De siste 11 døgnene er det ikke registrert noen nye smittetilfeller i Agder.

– Vi kommer til å måtte leve med viruset en god stund framover, og da må vi være i forkant. Hvis vi holder avstand, har rene hender og er hjemme når vi er syke, har vi vunnet veldig mye når smitten kommer igjen, sier kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr, til Fædrelandsvennen.

Disse endringene skal etter planen tre i kraft 1. juni:

Utesteder som ikke serverer mat kan åpne. Kravet om minst én meters avstand mellom personer gjelder.

Fornøyelsesparker kan åpne.

Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

Disse endringene skal etter planen tre i kraft 15. juni:

Det åpnes opp for offentlige arrangementer med opptil 200 personer.

Treningssentre, badeland og svømmehaller skal åpnes for befolkningen.

Seriespill i toppfotballen starter 16. juni.

Kilder: Helsedirektoratet, FHI, NTB