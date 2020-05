Gravid kvinne i dekning fordi legen mener hun er alkoholiker

Lørdag 16. mai var politi, ambulanse og psykiatri på jakt etter kvinnen i Sirdal for å sende henne på avrusning i Skien. Det til tross for at en blodprøve viste at det ikke var grunn til å tro at hun var alkoholiker. Enhetsleder for helse i Sirdal kommune vil ikke kommentere saken.

