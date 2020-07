Fire kyr funnet døde: – Det ligner veldig på en forgiftning

Fire kyr ble funnet døde på Olandsheia i Åmli tirsdag kveld. Dødsårsaken er ukjent, men veterinæren mener det kan minne om en forgiftning.

ÅMLI: Fire kyr ble funnet døde på Olandsheia i Åmli tirsdag kveld.

– Alle de fire kyrne var akutt døde, og de samme kyrne var helt friske i går. Dette er en uvanlig hendelse når det gjelder så mange kyr, forteller veterinær Erik Ulven.

Nå blir to av kyrne sendt til obduksjon i Oslo for å avklare dødsårsaken.

– Det ligner veldig på en forgiftning, forteller Ulven.

De fire kyrne var en del av en til sammen ni kyr, samt åtte kalver. Ulven forteller at grunnen til at han mistenker en forgiftning er at helsetilstanden til kyrne var god ved sist tilsyn, som var mandag kveld.

– En forgiftning kan ha forekommet. Det kan være noe kyrne har funnet i skogen og spist, som giftige planter eller bilbatterier, forteller han.

Det er riktignok ikke funnet noen fornuftig kilde til forgiftning i området hvor kyrne beitet, og veterinæren kan derfor ikke utelukke at det kan være en ønsket forgiftning.

– Det kan også være noen som har ønsket kyrne vondt, eller at det har skjedd noe helt annet, forteller Ulven.

Politiet var på stedet like over klokka 17 tirsdag, i følge med veterinær. Operasjonsleder i Agder politidistrikt, Sveinung Alsaker, kaller hendelsen for spesiell.

– Det er spesielt at en eier finner fire av kyrne sine døde på et jorde, forteller han.

Alsaker sier at det ikke finnes noen åpenbare grunner til at kyrne skulle dø.

– Dette er snakk om verdier for dem som eier kyrne, og det har blitt opprettet sak på forholdet, forteller han.

