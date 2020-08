Rørleggerfirma i Lindesnes konkurs

Rørleggerfirmaet Sørlandets VVS i Lindesnes er konkurs. Fem ansatte mister jobben.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Rørleggerfirmaet Sørlandets VVS, tidligere Lindesnes Rør, holder til i Spangereid. De har begjært oppbud. Foto: Espen Sand

LINDESNES: – Det handler om en gjeld på 4,8 millioner kroner, opplyser advokat Rune Kristen Stangeland som håndterer boet.

Firmaet het tidligere Lindesnes Rør, men skiftet navn rett før de meldte oppbud.

Finnes ikke verdier

Stangeland sier at han har fått opplyst at det er 200.000 kroner i eiendeler, men at det ut over dette ikke finnes verdier.

– Jeg har fått opplyst at de hadde et betydelig svikt i omsetningen i fjor, sier han.

Ifølge regnskapet slet de også i 2018, da viste regnskapet et underskudd på 1,8 millioner kroner. Året før, i 2017, var det derimot et pluss på 343.000 kroner.

– Det blir skiftesamling 16. september der kreditorer og ansatt vil legge fram sine krav, sier Stangeland.

Svarte ikke

Daglig leder for rørleggerfirmaet har vært Vidar Karlsen. Han forteller at bakgrunnen for oppbudet er at de ikke har klart å tjene penger på større prosjekt det siste halvannet året.

– Det har tvert imot vært tapsprosjekt, sier han.

Han forteller at to av de ansatte kommer til å starte et helt nytt rørleggerfirma etter konkursen.

– Det inkluderer ikke meg selv, jeg trekker meg helt ut, sier Karlsen.

Overtok driften

Lindesnes Rør ble etablert i 1949 av hans far. Vidar Karlsen overtok driften for 24 år siden.

Tips eller tilbakemelding til journalisten? Jarle R. Martinsen jarle.martinsen@fvn.no