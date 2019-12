Nepespa – Setesdals svar på Surf and turf

KRISTIANSAND: Og når selveste matdronninga fra Setesdal er på plass på kjøkkenet kommer man ikke utenom det som mange omtaler som smaken av Setesdal, nemlig Nepespa.

Har du aldri hørt om Nepespa så kan kanskje denne beskrivelsen fra Wikipedia være nyttig:

Nepespa er en tradisjonell julemiddag fra Setesdal i Aust-Agder. Ordet spa kommer fra det norrøne ordet spað, som betyr tynn suppe. Dette vitner om at retten har røtter tilbake til vikingtida, om ikke enda eldre. Etter hvert, trolig før 1900-tallet, ble nepen erstattet med kålrot.

I tillegg til Nepespa blir det også servert pinnekjøtt, så dette er absolutt en episode som kan være verdt en lytt i disse juletider.

MARGIT DALES NEPESPA

800 g saltet og røykt lammekjøtt (rygg- og sidestykker)

1 kg kålrot

3 l vann til koking

7 dl helmelk

3–5 ss hvetemel (etter hvor tykk du ønsker suppa)

600 g fjellørret

Kok ørreten i svært salt vann, gjerne opptil 1/3 salt i forhold til vann.

LEFSE

Oppskriften gir 15–20 lefser:

2 kg poteter

1 dl smeltet smør

ca. 200 g hvetemel

(mengden tilpasses etter behov)

TRONDS SALSA DI PINNEKJØTT

2 ss meierismør

2 finhakkede sjalottløk

1/2 ts chili

2 dl hvitvin

6 dl kremfløte

6 dl pinnekjøttkraft

1 ss maisenna

Riv over 100g parmesan og en neve fersk, hakket basilikum.

