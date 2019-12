Mann savnet fra institusjon - ble funnet i ventilasjonsrom i kjelleren

GRIMSTAD: Klokka 07.57 melder politiet at mannen er funnet i god behold.

– Mannen er funnet i god behold inne på et ventilasjonsrom. Leteaksjonen er avsluttet, takk til alle som har deltatt, melder politiet på Twitter.

Funnet i kjelleren

Operasjonsleder Jarl Nilsen sier til Fædrelandsvennen at mannen ble funnet på institusjonen han var meldt savnet fra.

– Hvem som fant ham kan jeg ikke svare på akkurat nå, men han ble funnet i et ventilasjonsrom i kjelleren. Han skal være i grei form, sier Nilsen.

Det var klokka 23.56 tirsdag at Agder politidistrikt opplyste at en pasient var savnet fra et omsorgssenter i Ranvigveien på Fevik i Grimstad.

Frivillige deltok i søket

Det ble iverksatt en leteaksjon da mannen, som er i 80-årene, ikke ble funnet på institusjonen.

I løpet av natten har frivillige fra Norske Redningshunder, Røde Kors, Sivilforsvaret og politihunder søkt etter mannen. Politiet oppfordret folk til å sjekke garasjer, boder og hus for å se om mannen hadde tatt seg inn et sted.

Klokka 05.52 onsdag meldte politiet at søket fortsatt pågikk, men rundt to timer senere ble mannen altså funnet i god behold.