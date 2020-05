Maratonsending på fvn.no 17. mai

Fædrelandsvennen vil på 17. mai ha en lengre tv-sending med gjester i studio og ferske reportasjer.

Frank Mersland og Karen Kristine Blågestad skal lede sendingen på fvn.no på nasjonaldagen. Foto: Jacob J. Buchard

KRISTIANSAND: – Vi får besøk av flere spennende gjester i studio. Det blir også sang og musikk. Flere reportere vil lage reportasjer fra blant annet bil- og båtkortesjen. Men vi ønsker også å se hvordan folk feirer dagen privat, enten det er i en bakgård eller en hage, sier journalist Frank Mersland.

Sammen med kulturredaktør Karen Kristine Blågestad vil han sitte i studio under sendingen som starter allerede klokka åtte om morgenen. Med en liten pause midt på dagen, blir det livesending helt til båtkortesjen ankommen Kilden klokka 16.30.

Tilbakeblikk til 1945

Blant gjestene i studio blir 85 år gamle Tove Berulvson og 97 år gamle Gunvald Greibesland. De vil fortelle hvordan det var å feire 17. mai i fredsåret 1945. Hun var da 10 år gammel, mens han hadde vært med i hjemmestyrkene.

Fædrelandsvennen har også filmopptak fra den lokale 17. mai-feiringen i 1945.

En annen gjest i studio blir Venneslas store sangtalent Bjøro Hildebrandt. Klokka 13 på 17. mai skal han for øvrig synge «Ja, vi elsker» fra toppen av den 90 meter høye pipa til tidligere Hunsfos fabrikker i hjembygda.

Andre som blir med i studio er kommuneoverlege Dagfinn Haarr og leder av 17. mai-utvalget i Kristiansand, Mira Svartnes Thorsen.

Ber om tips og bidrag

Før 17. mai tar Fædrelandsvennen gjerne imot tips om arrangementer eller private samlinger som det kan være aktuelt å besøke. Tips kan sendes på mail til: tips@fvn.no

– På selve dagen ville det være veldig gøy om folk sendte inn sine egne bilder eller små videoklipp av sin egen feiring, sier Frank Mersland.

De som har bilder eller levende film fra sin egen 17. mai-feiring som de ønsker å dele kan sende dette inn på: http://fvn.no/tipsbilde

I anledning 17. mai har Fædrelandsvennen rigget opp et nytt studio i redaksjonslokalene på Torvet. For å ivareta smittevernreglene på en god måte ble det behov for litt mer plass enn det som normalt trengs under sending.

Store deler av dagen vil det være 17. mai-sending på fvn.no. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix