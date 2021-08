Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden, flere land i Europa, samt enkelte tredjeland. Bakgrunnen er en oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået og å redusere faren for importsmitte. Alle endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 9. august.

Endringene vil fremgå av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no fra og med mandag 9. august.

Det sendes ut SMS-varsel til personer med norsk mobilabonnement som oppholder seg i de landene som medfører endrede innreiseregler ved ankomst i Norge.

Regler for europeiske land fra og med mandag 9. august:

Fullvaksinerte eller de som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene, er unntatt innreisekarantene uavhengig av hvilket land de kommer fra.

Grønne land:

Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

* Bulgaria, Grønland, Latvia, Liechtenstein, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

* Grønne regioner i Sverige: Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland og Örebro.

* Grønne regioner i Finland: Mellersta Österbotten, Östra Savolax, Länsi-Pohja, Södra Karelens, Syd-Österbotten, og Vasa.

Oransje land:

Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

* Kroatia (nytt), Litauen (nytt), Vatikanstaten (nytt), Belgia, Italia, San Marino og Sveits.

* Øygruppen Madeira (Portugal).

* Oransje regioner i Sverige: Östergötland, Värmland og Västra Götaland (alle fra grønn).

* Oransje regioner i Finland: Norra Savolax (grønn til oransje), Norra Österbotten (grønn til oransje), Satakunta (grønn til oransje), Södra Karelen (grønn til oransje), Södra Savolax (grønn til oransje), Birkaland, Centrala Tavastland, Kajanaland, Kymmenedalen, Lappland, Mellersta Finland, Norra Karelen og Åland (grønn til oransje).

* Oransje regioner i Danmark: Sjælland og Syddanmark.

Røde land:

Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge, må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

* Estland (endret fra oransje), Frankrike, Færøyene, Hellas, Irland, Island (endret fra oransje), Luxembourg, Malta og Portugal.

* Øygruppene Azorene (Portugal), De joniske øyer (Hellas), Kanariøyene (Spania), Nordlige egeiske øyer (Hellas), Sardinia (Italia), Sicilia (Italia).

* Sverige: Norrbotten (fra grønn til rød), Gotland, Halland, Skåne og Stockholm (alle fra oransje til rød).

* Danmark: Nordjylland (fra oransje til rød), Hovedstaden (inkludert København), Midtjylland.

* Finland: Egentliga Finland (fra oransje til rød), Helsingfors och Nyland (fra oransje til rød), Päijat-Häme.

Mørkerøde land:

Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

* Monaco (går fra rød til mørkerød), Andorra, Kypros, Nederland, Spania og Storbritannia.

* Øygruppene Balearene (Spania), Korsika (Frankrike), Kreta (Hellas), Sørlige egeriske øyer (Hellas).

Lilla land:

Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Det må søkes om forhåndssamtykke for innreise for kjærester når avreiselandet er lilla og innreisetillatelse kan bare benyttes mens landet er lilla. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

* Albania, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Saudi-Arabia, Singapore, Taiwan og Ukraina.

Regler for øvrige land i verden:

Samme innreiseregler (karantenehotell).

Disse landene er tatt ut av listen over lilla land: Aserbajdsjan, Serbia og Qatar.

Reise med barn:

I Norge vaksineres som hovedregel ikke personer under 18. Mindreårige som har gjennomgått covid-19 eller av ulike årsaker er vaksinert kan likevel få koronasertifikat.

Barn som ikke er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 må gjennomføre karantene selv om de reiser med voksne som enten er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19, i følge regjeringen.no.

Ved ankomst til Norge er hovedregelen at mindreårige ikke skal være på karantenehotell. De er likevel ikke fritatt for karantene. Personer under 18 år skal gjennomføre karantenen på annet egnet sted såfremt det er mulig. Foreldre som reiser med mindreårige barn, er ikke unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell av den grunn. Hvis foreldrene må oppholde seg på karantenehotell, skal barnet gis mulighet til å oppholde seg der sammen med dem. Innreise og karantenefritak: Dette er reglene som gjelder ved innreise til Norge - regjeringen.no

Barn og unge under 18 år vil ved negativ PCR-test tatt tre døgn etter ankomst kunne gå ut av innreisekarantene.

(Kilde: Regjeringen.no)