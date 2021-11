KRISTIANSAND: Ifølge ukesrapporten fra Kristiansand kommune er det registrert 177 nye smittetilfeller den siste uka.

Det er mer enn en dobling av smittetallene fra forrige uke som var 75.

31 av de smittede har ukjent smittevei, åtte er smittet i utlandet og 89 av de smittede er fullvaksinerte.

48 nye personer er i karantene som følge av smittetilfellene.

– Vi har fortsatt ikke så høye tall som like etter sommerferien, men vi følger godt med på tallene. Stigende smittetall gir en bekymring også i Kristiansand, sa kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik til Fædrelandsvennen fredag.

Tall fra Sørlandet sykehus viser at det mandag ettermiddag er tre pasienter innlagt med covid 19 ved sykehusene. Én av disse er under 50 år gammel.

Til tross for høye smittetall, har kommunen fremdeles god kapasitet til testing og smittesporing. Det anbefales at alle som har symptomer tester seg med selvtest to ganger med ett døgns mellomrom.

1309 personer har testet seg ved kommunens testsentre den siste uken, mens 5000 selvtester er del ut fra innbyggertorgene.

Til sammen 278 personer er smittet av covid-19 i Kristiansand i november.