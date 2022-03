Flere partier i bystyret vil ha slutt på kommunalt fyrverkeri 17. mai og nyttårsaften. De mener det er dårlig miljøpolitikk, uheldig for dyrevelferden og kan skape traumer for flyktninger.

KRISTIANSAND: Kommunalt fyrverkeri møter motstand i bystyret.

– Dette er ut på lik linje med fossilbiler, røyking og, dessverre for egen del, puddelrock. Det har framtida bak seg og verden utvikler seg videre. Den vektlegger dyrevelferd og miljø mer, sa Ivar Bergundhaugen i bystyret onsdag.

De er blant partiene som vil avvikle kommunalt fyrverkeri nyttårsaften og 17. mai. Venstre mener det er spesielt viktig i år, siden det vil komme mange flyktninger fra Ukraina framover.

– Vi har sett hvordan det (fyrverkeri, journ.anm) påvirker psykisk helse. Og i solidaritet med det som skjer i Europa, så kan det være greit å vurdere en annen måte å feire nasjonaldagen på enn med fyrverkeri, sa Bergundhaugen.

Lasershow

Ifølge Kristiansand kommune koster et fyrverkeriet nyttårsaften 125.000 kroner. Alternativet er et lasershow . Hvis det skal være av god nok kvalitet, vil det fort koste rundt en halv million kroner.

Dette vil blant andre Venstre, SV og Ap prøve.

– Jeg tror at for mange tenker på hva vi mister og ikke hva vi får igjen. Vi kan få flere show i løpet av dagen og ikke bare ett klokka tolv. Barnefamilier og flere andre få det med seg, sa Mona Dia (Ap).

Også hun la vekt på at Kristiansand kan få svært mange flyktninger fra Ukraina.

– Vi vet at folk som kommer fra krig eller som har opplevd traumer blir skremt. Og vi vet at det er kommet folk fra Ukraina og det må vi ta hensyn til.

Andreas Landmark (SV) var enig.

– Det er ganske taktløst å fyre opp raketter når vi ser hva som skjer, sa han.

Ikke flertall

Men selv om motstanden mot kommunalt fyrverkeri ser ut til å være økende, er det likevel ikke flertall for å avskaffe det. Da bystyret stemte over saken onsdag kveld, var det 47 som stemte for å fortsette med dagens fyrverkeri. 24 stemte mot.

Flertallet la vekt på at det er dyrt med lasershow og at det kan føre til at folk skyter opp mer privat fyrverkeri.

– En ting er sikkert og det er at fyrverkeri er gøy, fint å se på og en felles møteplass. Drone og lasershow er dyrere og inkluderer færre, så det løser strengt tatt ingen problemer, sa Vegard Launes (H).

Stefan Avila (KrF) fremmet forslaget om å fortsette med kommunalt fyrverkeri. Han advarte mot konsekvensene av å avskaffe tiltaket.

– All erfaring tilsier at det blir mer privat fyrverkeri og mer personskader. Det er ikke det kommunale fyrverkeriet som plager dyr, men alt rundt. Man må ha en nasjonal debatt om fyrverkeri og ikke ta det lokalt.